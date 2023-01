La senyera omple el pòdium de la Ciaspolada

Ja és una tradició per començar l'any esportiu de muntanya La victòria va ser per Cèlia Balcells i la segona posició per Laia Andreu

Com el concert de Cap d’Any o els salts d’Esquí de Garmisch-Partenkirchen, la Ciaspolada s’ha convertit en una tradició per encetar l’any esportiu de muntanya. La cursa de les curses en Raquetes de Neu ha tornat a donar el tret de sortida a aquest any pel que fa a la competició de la selecció catalana de l’especialitat.

La prestigiosa prova de la Val di Non, al Trentino italià, celebrava aquest any la seva 49a edició deixant enrere el Campionat d’Europa de l’any passat on Laia Andreu (CE Callús) i Georgina Gabarró (GE Oliana) es van penjar plata i bronze.

Si l’any passat es van aconseguir dos calaixos, aquest 2023, el combinat nacional s’ha emportat el pòdium sencer. Ho ha fet amb la victòria de Cèlia Balcells (CE Queralt), la segona posició de Laia Andreu i la tercera de Georgina Gabarró, que han repetit calaix a Itàlia.