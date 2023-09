Oriol Castellà i Roger Colomer, campions d’Espanya de Patí

Oriol Castellà i Roger Colomer, patinaires del CN Sitges, s'han proclamat campions d'Espanya El campionat ha tingut lloc a Altafulla i hi han participat més de vuitanta navegants

Oriol Castellà i Roger Colomer, patinaires del CN Sitges, s’han proclamat campions d'Espanya de Patí de Vela i Patí Júnior, respectivament, en el campionat celebrat en aigües d'Altafulla i que ha comptat amb més d’una una vuitantena de navegants.

Castellà ha aconseguit el títol de campió d'Espanya per sisena vegada, una fita prèviament assolida per només tres navegants de la classe. El del CN Sitges completa una gran temporada on també s'ha proclamat campió d'Europa. Per la seva banda, Colomer també ha completat una extraordinària temporada aconseguint el títol territorial, estatal i continental.