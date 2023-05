Tret de sortida a la formació del professorat i dels futurs tècnics del projecte "Viu la Vela"

Objectiu, acostar l'esport de la vela i l'esperit de la Copa Amèrica als alumnes de 6è de primària de la ciutat comtal.

Les instal·lacions del Barcelona International Sailing Center (BISC) han acollit la primera formació pels docents dels centres educatius participants en aquesta primera edició del projecte “Viu la Vela” i una jornada de portes obertes als joves interessats en formar-se, gràcies a una beca que els bonifica el 100% de l’import de la formació, per incorporar-se laboralment al projecte com a tècnics i tècniques. Aquest projecte, impulsat conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona i la Federació Catalana de Vela, té com a objectiu acostar l'esport de la vela i l'esperit de la Copa Amèrica als alumnes de 6è de primària de la ciutat comtal.

Està previst que més de 17.000 alumnes de 6è de primària d'uns 327 centres educatius, públics i concertats, i 32 centres educatius especials de Barcelona participin en aquest projecte durant part d'aquest curs escolar i tot el curs 2023/2024. Entre d'altres accions, s'oferiran sessions pràctiques de navegació, sessions divulgatives d'esport i medi ambient, ponències d'esportistes, tallers d'inclusió, visites a les seus dels equips de la Copa Amèrica i navegació durant els seus entrenaments, etc. Els centres nàutics amb activitat de vela escolar on es desenvoluparà la part pràctica són: El Reial Club Marítim de Barcelona, el Reial Club Nàutic de Barcelona, el Club Natació de Barcelona, el Centre Municipal de Vela de Barcelona i el Barcelona International Sailing Center.

A més, tot el projecte comptarà amb un espai web divulgatiu i dinàmic que inclourà tota la informació relacionada, tant amb el projecte 'Viu la Vela' com amb la Copa Amèrica (notícies, calendaris, classificacions, entrevistes, tallers, jocs, reptes i coneixement científic).