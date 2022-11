La Federació Catalana de Hockey activa l’engranatge del centenari

Aquest any 2023 la Federació Catalana de Hockey celebrarà el seu centenari

Aquest any 2023 la Federació Catalana de Hockey celebrarà el seu centenari. En aquest sentit, s’ha format un Comitè Organitzador del Centenari per organitzar el calendari d’actes d’aquesta commemoració. En total hi haurà més d'una vintena d'actes esportius i culturals per celebrar el centenari i explicar tota la història de la Federació.

A més, també s’ha presentat un nou logotip per aquest centenari, que parteix de l'escut de la Federació Catalana de Hockey i a partir de les barres forma la xifra 100. A partir d'aquí, seguint les tendències actuals, simplifica i modernitza els elements gràfics per renovar la seva imatge.

Pel que fa a actes institucionals, en destaquen tres. L' Acte d'Inauguració del Centenari serà el tret de sortida de l'any del Centenari i es farà el dimarts 17 de gener de 2023 al Palau de Pedralbes. A mitjans de juliol se celebrarà el Festival del Hockey Català al Camp Nou, coincidint també amb el centenari de la secció de hockey del FC Barcelona. El punt final serà la Cloenda del Centenari, que es farà a la Factoria Cultural de Terrassa el 17 de novembre.

Dins del programa d'actes culturals també hi haurà l'Exposició del Hockey Català, que es podrà visitar de març a maig; la taula rodona "Equally Amazing" sobre la importància del hockey femení i la seva paritat, sent un cas únic a nivell d'esports d'equip; i la presentació del Llibre del Centenari.

Pel que fa al calendari d'esdeveniments esportius el calendari comptarà amb tornejos per totes les categories. Des del Comité s'ha treballat perquè tots els clubs tinguin un torneig o competició a les seves instal·lacions perquè es pugui celebrar el Centenari a tots els clubs.

El plat fort serà els partits amistosos que es jugaran al mes de juliol entre les Seleccions Catalanes Absolutes contra l'Índia, actual número 5 i 8 del rànquing mundial en categories masculina i femenina respectivament.