Esportcat destina 3 milions d’euros més per promoure la igualtat en l’esport i la prescripció de l’activitat física entre la ciutadania

El Govern continua impulsant i acompanyant projectes en aquests dos àmbits prioritaris, i ara obre dues noves convocatòries d’ajuts

Dues de les prioritats d’Esportcat-Generalitat de Catalunya són la projecció de l’esport femení, per acabar amb les desigualtats entre homes i dones, i el foment de la igualtat d’oportunitats, amb una mirada àmplia, en aquest àmbit. Aquest compromís s’ha traduït en moltes iniciatives i projectes innovadors per promoure i visibilitzar l’esport femení, en el que està sent ja la legislatura de l’esport femení, i per trencar barreres en l’accés a l’esport i l’activitat física.

Així, l’executiu ha multiplicat per quatre els ajuts a l’esport femení -de 750.000 euros a 3 milions l’any passat, i arribant a 4,5 aquest 2023-, ha patrocinat equips femenins i diverses esportistes, i ha impulsat nous projectes de difusió i reconeixement, com la multitudinària trobada ‘Entre totes, tot’ a Tarragona; l’espai lúdic per a infants ‘Totesport’, el congrés 'La igualtat en Joc' i accions de visibilització com el programa de TV3 ‘Una de les nostres’, el recull de contes "Superheroïnes de l'esport" o l’exposició ‘Jugo com una nena’, que han permès mostrar els referents de l’esport femení català i anar trencant els estereotips per avançar cap a la igualtat d’oportunitats.

Ara, el Govern fa un pas més en aquesta prioritat de la seva política esportiva. És per això que destinarà 3 milions d’euros més per a fer possible activitats en aquests dos àmbits. Ho fa obrint dues convocatòries de subvencions per acompanyar les iniciatives desplegades pels agents esportius del país. Uns ajuts que també volen ajudar a modernitzar i empoderar el sector esportiu, i afavorir el desenvolupament sostenible, la cohesió social, la igualtat d’oportuntitats i l’atenció a col·lectius vulnerables a través de les iniciatives impulsades.

“Volem fomentar de manera segura, sostenible i inclusiva la pràctica de l'esport i l'activitat física i els seus beneficis per a la salut de tota la ciutadania”, apunta la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula. Les dues convocatòries s’emmarquen en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

Anna Caula: “Volem fomentar de manera segura, sostenible i inclusiva la pràctica de l'esport”

La primera de les convocatòries, dotada amb 2 milions d’euros a través del Consell Català de l’Esport (CCE), se centra en la promoció de la igualtat en l'esport a través de quatre programes. Els ajuts d’aquesta convocatòria beneficiaran, en funció de cada programa, federacions esportives catalanes, consells esportius, universitats, clubs, centres educatius -de primària i secundària, públics i concertats reconeguts pel Departament d’Educació-, entitats esportives, entitats no esportives amb seccions esportives i centres d’educació especial reconeguts pel Departament d’Educació.

Els ajuts ajudaran a modernitzar el sector esportiu i a afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats

Promoure l’activitat física com a hàbit diari

Pel que fa a la segona convocatòria d’ajuts, centrada en el foment de l’esport mitjançant la prescripció de l’activitat física i exercici físic per a la ciutadania, està dirigida a ens locals i consells esportius, i està dotada amb 1 milió d’euros per part del CCE. L’objectiu és incorporar la cultura de l’esport en els hàbits diaris de salut a través d’una activitat continuada al llarg de l’any.

Detalls de les dues convocatòries

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

Programa 1- Suport a l’organització de formats innovadors o extraordinaris de competicions esportives femenines i en igualtat dins i fora de l’àmbit federatiu, amb l’objectiu d’augmentar la participació i la visualització de l'esport femení i de l'esport adaptat i inclusiu.

Programa 2 - Suport a la formació del personal tecnicoesportiu en igualtat i de tècniques, àrbitres, jutgesses, tutores de joc i entrenadores.

Programa 3 - Suport a les campanyes de sensibilització entre la població infantil i adolescent de la pràctica esportiva en igualtat de gènere i en inclusió de persones amb discapacitat.

Programa 4 - Suport a la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat dels centres d’educació especial.

PRESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA

Suport per crear estructures esportives o comunitàries locals (unitats actives d'exercici físic) mitjançant la implementació de la recepta d'exercici físic i esport en el marc del Pla d'activitat física, esport i salut (PAFES) impulsat pel Govern.

Projectar nous referents femenins entre la mainada és un dels objectius del Govern | SPORT.es