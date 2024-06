Escocia vs. Suiza: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos

Dieciocho años después, Escocia y Suiza se vuelven a ver las caras. Lo harán en un encuentro con muchas necesidades para el equipo dirigido por Steve Clarke, que salió goleado en su debut y una segunda derrota lo dejaría al borde de la eliminación. Mientras, los helvéticos sellarían su presencia en octavos si son capaces de adjudicarse los tres puntos.

Denis Zakaria, que no juega un partido desde el 28 de abril, tiene opciones de reaparecer en esta jornada para Suiza, al tiempo que Steven Zuber es duda. En el bando escocés, Ryan Porteous será baja después de ser expulsado contra Alemania.

Horario y dónde ver por TV el Escocia vs. Suiza

El partido se jugará este miércoles, 19 de junio, a partir de las 21:00 horas en el Cologne Stadium (Colonia). Será retransmitido en abierto a través de La 1 y RTVE Play.

Historial de enfrentamientos

Un total de 16 partidos contemplan a estas dos selecciones a lo largo de la historia: 8 victorias para Escocia, 5 para Suiza y 3 empates. El único antecedente en una Eurocopa acabó con triunfo de la Tartan Army. Estos son los cinco resultados más recientes entre uno y otro:

Escocia 1-3 Suiza (Amistoso, 2006)

(Amistoso, 2006) Escocia 1-0 Suiza (Eurocopa, 1996)

Suiza (Eurocopa, 1996) Escocia 1-1 Suiza (Clasificación para el Mundial, 1993)

Suiza (Clasificación para el Mundial, 1993) Suiza 3-1 Escocia (Clasificación para el Mundial, 1992)

Escocia (Clasificación para el Mundial, 1992) Suiza 2-2 Escocia (Clasificación para la Eurocopa, 1991)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Escocia dejó muy malas sensaciones en su debut. Perdió 5-1 ante Alemania, la anfitriona, aunque lo más preocupante fue que no disparó en todo el partido, ni fuera, ni a puerta. Sólo un pellizco de suerte en la recta final le permitió inaugurar el marcador.

Después de ganar los 5 primeros partidos de 2023, la Tartan Army sólo ha cosechado un triunfo en diez compromisos desde entonces (Gibraltar, 2-0).

Por su parte, Suiza dejó una mejor impresión el sábado. Venció por 1-3 a Hungría, gracias a los goles de Kwadwo Duah (12'), Michel Aebischer (45') y Breel Embolo (90+3'), si bien un tanto de Barnabas Varga cuando se transitaba por la hora de juego le puso picante a la segunda mitad.

Los helvéticos siguen invictos en lo que llevamos de 2024. Han ganado a Irlanda, Estonia y Hungría, mientras que empataron contra Dinamarca y Austria.

Clasificación de Escocia y Suiza en la EURO 2024

La goleada del pasado viernes fue un mazazo a las aspiraciones de Escocia para estar en octavos, así que todo lo que no sea puntuar en este duelo podría ser un adiós virtual a la competición. Mientras, Suiza necesita ganar y evitar así llegar con urgencias a su duelo frente a Alemania.

Así luce la clasificación del Grupo A:

Alemania - 3 puntos SUIZA - 3 puntos Hungría - 0 puntos ESCOCIA - 0 puntos

Pronósticos para el Escocia vs. Suiza

1.- Victoria de Suiza a 1.84: los de Murat Yakin son favoritos en los pronósticos ante una Escocia que dio una imagen muy pobre en el debut. Además, los helvéticos no han perdido un partido en todo el año y la Tartan Army únicamente ha podido ganar a Gibraltar en sus últimos diez encuentros.

2.- Ambos equipos no anotan a 1.9: Escocia no realizó ni un remate en el partido contra Alemania, y se ha quedado sin ver puerta en tres de sus cinco derrotas más recientes.

3.- Breel Embolo marca gol en cualquier momento a 2.7: el delantero del Mónaco regresó de lesión ante Hungría y le dio tiempo en 17 minutos a estrenar su cuenta goleadora. Todo apunta a que saldrá de titular contra Escocia.

COMBIPARTIDO

Victoria de Suiza + Ambos equipos no anotan + Breel Embolo marca gol en cualquier momento a 7.0