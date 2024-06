Valencia Basket se queda sin Euroliga y Dubai todavía no entra en competición europea

Mazazo grande y duro para Valencia Basket. El conjunto taronja ha quedado fuera de la próxima Euroliga al no recibir una invitación, y la próxima temporada disputarán la Eurocup, tal y como ha anunciado el organismo.

La participación del equipo que entrena Pedro Martínez en la máxima competición continental no estaba garantizada, tras no haber conseguido la clasificación para el playoff previo a la final a cuatro. Paris Basketball, campeón de la última Eurocup, no ha renunciado al premio deportivo de disputar la próxima edición de la Euroliga, así que Valencia queda fuera.

En la Eurocup, el club taronja estará acompañado de otros dos equipos de Liga Endesa, como son el Joventut de Badalona y Gran Canaria, campeón en 2023. Por su parte, el Dubai BC todavía no hará su debut en la competición europea, aunque sí que competirá en la ABA League el próximo curso.

Estos son los equipos que disputarán la próxima edición de la Euroliga

ALBA Berlin, Anadolu Efes Istanbul, AS Monaco, Baskonia, Estrella Roja, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Beko Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Paris Basketball, Partizan, Real Madrid, Virtus Segafredo Bologna y Zalgiris Kaunas.

7bet-Lietkabelis Panevezys, Aris Midea Thessaloniki, Bahcesehir College Istanbul, Besiktas Emlakjet Istanbul, Buducnost VOLI Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, Dolomiti Energia Trento, Dreamland Gran Canaria, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Hapoel Shlomo Tel Aviv, JL Bourg-en-Bresse, Joventut Badalona, Ratiopharm ULM, Trefl Sopot, Turk Telekom Ankara, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer Venice, Valencia Basket, Veolia Towers Hamburg, Wolves Twinsbet Vilnius.