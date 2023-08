Puado: “Siempre me veo para jugar los 90 minutos”

El atacante blanquiazul disputó la pasada jornada sus primeros minutos en liga tras su lesión El canterano afirmó que espera "recuperarse cuanto antes" para estar al cien por cien

El delantero del Espanyol Javi Puado afirmó este jueves que siempre se ve “para jugar los 90 minutos”, aunque apuntó que aún tiene unas molestias del esguince en el tobillo que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego por cuatro semanas.

El atacante catalán, que sumó la pasada jornada sus primeros 20 minutos de LaLiga Hypermotion, admitió que empezar la temporada lesionado “no es lo mejor para encontrarte bien físicamente”, pero aseguró que intenta recuperarse “cuanto antes” para estar disponible al cien por cien.

Con la idea de devolver al equipo a Primera División grabada en la mente, Puado quiere ser “partícipe del objetivo” independientemente de la posición en la que juegue, aunque prefiere hacerlo en el centro.

“Siempre he dicho que me gusta jugar más centrado porque estás más cerca del gol, pero también se puede lograr como extremo”, declaró el jugador de 25 años, que rehuyó de responder si siente que puede ser uno de los capitanes del equipo. “Cuando se cierre el mercado, el club lo comunicará. Sea capitán o no, hay que conseguir el objetivo de subir”, destacó.

Este domingo, los aficionados pericos volverán al Stage Front Stadium tras finalizar la sanción por la invasión de campo que tuvo lugar en el derbi contra el Barça de la temporada pasada.

“Para nosotros es importante que estén con nosotros durante todo el año porque habrá momentos buenos y malos”, subrayó Puado, quien aplaudió a su afición por haber agotado las 400 entradas disponibles para el partido contra el Levante.

Preguntado sobre el rol de los canteranos, el delantero indicó que “el Espanyol es un club que siempre ha tirado de la cantera” y que este año “es prueba de ello”.

“(Los jóvenes) pueden ayudarnos muchísimo. A lo mejor han tenido que salir para jugar, como me tocó a mí, pero siempre son experiencias buenas”, agregó.