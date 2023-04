Brian Oliván, descartado para el duelo contra el Betis

El lateral zurdo sufrió una herida el pasado 5 de marzo y todavía no está disponible Los servicios médicos del club esperan que regrese el 21 de abril contra el Cádiz

Es el cuento de nunca acabar esta temporada. El Espanyol no ha podido vaciar la enfermería en ningún momento. No es excusa, pero tampoco ha ayudado. Uno de los casos que más preocupa a los servicios médicos de la entidad blanquiazul es el de Brian Oliván. El lateral zurdo todavía no se ha recuperado y causará baja segura ante el Real Betis el próximo sábado.

Oliván acumulará así mes y medio lejos de los terrenos de juego. El defensa se lesionó el pasado 5 de marzo, en el encuentro disputado ante el Real Valladolid. Gonzalo Plata realizó una fuerte entrada que produjo una herida que no acaba de cicatrizar tal y como se esperaba.

Lo más curioso del tema es que el jugador entró en la convocatoria del 11 de marzo para el partido del Santiago Bernabéu. Nunca llegaría a vestirse de corto en Chamartín y su posición la acabó ocupando Leandro Cabrera. Desde entonces, el más absoluto de los misterios de los servicios médicos del club. Se espera que regrese para el día del Cádiz.