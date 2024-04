Empleo en Lleida: se buscan 200 manipuladores/as de envasado con incorporación inmediata

¿Te gustaría trabajar en una línea de envasado cerca de tu casa y con un horario intensivo que te permita compaginar tu vida laboral con tu vida personal? Estás de suerte, la oferta de empleo para manipuladores/as de envasado en Lleida respaldada por el Grupo Adecco, para trabajar en una empresa del sector agroalimentario, es la oportunidad que necesitas. Las tareas que llevarás a cabo son variadas, como el manipulado, envasado y empaquetado de la fruta, también tendrás que mantener la zona de trabajo limpia, lo que te ayudará a estar más cómodo/a en tu puesto de trabajo, así como cumplir la normativa de higiene y calidad alimentaria. Los requisitos para optar al puesto son: disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 6 a 14 y de 14 a 22 horas de lunes a sábado, residir en a en Lleida o alrededores e incorporación inmediata.

Y sin abandonar la provincia, te adelantamos algunas de las ofertas de empleo en Lleida, publicadas en Iberempleos, disponibles en estos momentos y que requieren rápida incorporación.

Trabajo inmediato en Lleida

SOLDADOR/A para Tàrrega

Vacantes: 1 - Salario: 9€ - 11€ bruto/hora

Te responsabilizarás de realizar las siguientes funciones: soldadura Mig-Mag y Tic, interpretación de planos, manejo de cizalla, plegadora, cilindro, máquinas de pulir y montaje de piezas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Soldador/a para Tàrrega, Lleida.

Ofertas de empleo en Lleida / Shutterstock

OPERARIO DE PRODUCCIÓN en Castellnou de Seana, Lleida

Vacantes: 1

Iman Temporing Lleida busca Operarios/as en la zona de Mollerussa para incorporación en importante empresa del sector industrial. Funciones: trabajo en cadena de producción; control de las distintas máquinas; alimentación de maquinaria; organización y limpieza de las instalaciones; otras tareas asociadas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a de producción en Castellnou de Seana, Lleida.

DEPENDIENTE/A DE TIENDA en Lleida

Vacantes: 1

Grupo Crit selecciona Dependiente/a para una importante tienda ubicada en Lleida. Las funciones están relacionadas con la atención al cliente, las ventas y la gestión general de la tienda. Se precisa alguien con don de gentes y dotes comunicativas, con ganas de obtener conocimientos y tener un trabajo estable.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a de tienda en Lleida.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO en Lleida

Vacantes: 1

Para cubrir una baja en importante empresa en la provincia de Lleida. Funciones: trabajos administrativos generales, archivo, repaso de facturas y órdenes de compra con programa de gestión; gestionar documentación de subcontratos; atención telefónica. Se ofrece: incorporación inmediata para cubrir una baja; contrato de sustitución, con una duración de dos meses aproximadamente; horario: 08:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:30 horas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar Administrativo en Lleida.

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO en Lleida

Si resides en Lleida o zonas próximas, esta puede ser tu oportunidad. Se precisan profesionales con gran iniciativa, responsabilidad, polivalencia y resolución para realizar el diseño y montaje de diferentes instalaciones combinando distintas tecnologías, para conseguir la máxima eficiencia, llevar el mantenimiento preventivo y correctivo para un óptimo funcionamiento, instalar placas fotovoltaicas, además de analizar y asesorar al cliente en las diferentes opciones de instalación y la gestión integral.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Oficial/a de mantenimiento en Lleida.

AGENTE INMOBILIARIO en Lleida

Vacantes: 3

Re/Max Inser busca a los mejores agentes comerciales de Lleida que quieran unirse a su proyecto inmobiliario y que ayuden a su desarrollarlo. Los agentes TOP que se incorporen tendrán el reto de ser los asociados principales, y de ayudar en el crecimiento de la oficina, pudiendo desarrollar a su propio equipo y llevarse por su trabajo los mejores honorarios del sector. No te preocupes si no tienes experiencia, igualmente disponen de sitio para ti, con condiciones ventajosas y un plan de formación inicial. No te preocupes, si te interesa el sector inmobiliario y tienes ganas de hacerte un hueco en este mundo te ayudaremos a conseguirlo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario en Lleida.

¿NECESITAS PUBLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO EN SPORT?