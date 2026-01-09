'Guerra' azulgrana por la Champions en la Bundesliga

"Mi primera intención era seguir en el Barça, pero cuando surgió el Kiel me atrajo mucho la posibilidad de vivir la Bundesliga desde dentro", decía Gonzalo Pérez de Vargas el día que explicó que no renovaría el contrato azulgrana que expiraba en junio de 2025 y se marcharía al Wunderino Arena. Meses después se lesionó de gravedad en cuartos de la Champions ante el PSG.

Algo similar sucedió con Aitor Ariño y su marcha al Füchse Berlin en una operación que habla muy bien del talento como representante de un Víctor Tomàs cuya camiseta con el '8' cuelga del Palau por su sensacional trayectoria y por sus títulos.

Por lo mismo se fue Sergey Hernández al Magdeburgo, el portero que sustituirá a Emil Nielsen el curso que viene en el Palau. Tampoco dudaron en su día Dani Fernández a la hora de fichar por el Stuttgart ni Ian Barrufet para irse cedido al Melsungen.

Sergey Hernández llegará al Barça muy consagrado / INSTAGRAM

La Bundesliga es al balonmano lo que la NBA al baloncesto o la Premier League al fútbol. En Alemania la competitividad se multiplica, las asistencias son las mejores del planeta (con permiso en determinados casos de la 1.LNB francesa), se pagan los mejores salarios y los jugadores se sienten estrellas.

"Jugar en pabellones llenos es una pasada y te sorprende cómo la gente conoce a los jugadores rivales. El ambiente es extraordinario y no me arrepiento para nada de haberme ido allí. Es una experiencia irrepetible en el mundo del balonmano", dijo tiempo atrás uno de estos protagonistas a SPORT.

A diferencia de España con el Barça como dueño y señor de la única plaza para la Champions que tiene la Liga NEXUS ASOBAL (a la espera de que la ampliación a 24 equipos otorgue una segunda), la Bundesliga vive cada campaña una cruenta por el título y por uno de los dos billetes para la Copa de Europa... aunque la ampliación podría darles otra plaza en la Liga de Campeones.

Aitor Ariño está muy a gusto en Berlín / INSTAGRAM

Tras las primeras 19 jornadas, el campeón continental Magdeburgo llega al parón por el Europeo como líder destacado e invicto de la Bundesliga (DAIKIN HBL) con 36 puntos y una trayectoria casi inmaculada con 17 victorias y tan solo dos empates. Eso sí, ha ganado tres partidos por un solo gol (29-30 al Hamburgo, 31-32 al histórico Gummersbach y 29-26 al Leipzig).

Sergey Hernández dio un paso adelante hace dos temporadas por el positivo del suizo Nikola Porter (hijo del emblemático yugoslavo exblaugrana Zlatko Portner) y sus cifras esta temporada son magníficas. En la Liga Alemana, el hispanorruso lidera el listado de paradas con 196 en 19 partidos (cuatro más que el reputado alemán Andras Wolff en el Kiel) y en efectividad con un 32,50% por delante del emergente germano Lasse Ludwig con un 32,31% (Füchse Berlin).

En la batalla por la segunda plaza saltarán chispas azulgranas. Aitor Ariño comparte el extremo izquierdo de los 'Zorros' con el alemán Nils Freihöfer, mientras que Gonzalo Pérez de Vargas ya está jugando tras su grave lesión de rodilla con el citado 'Andy' Wolff como titular. Los berlineses son cuartos con 30 puntos y un partido más, empatados con el Lemgo y a un punto del Flensburg, mientras que los blanquinegros son quintos con 28.

Gonzalo sigue recuperando la forma tras su grave lesión / INSTAGRAM

Ariño ha participado en los 20 partidos ligueros del Füchse, con un balance de 35 goles (noveno máximo realizador del equipo) y un 70% de efectividad desde el extremo diestro. El toledano volvió antes de tiempo de su grave lesión con un Kiel que acaba de renovar al veterano croata Domagoj Duvnjak y ha realizado 20 paradas en lo poco que ha jugado en los últimos nueve partidos.

No son los únicos exazulgranas en esta batalla por la Champions, ya que el danés Lasse Andersson también milita en el Füchse (se irá en julio al Aalborg) y el meta danés Kevin Möller vive su último curso con el Flensburg antes de fichar por el GOG. Más lejos, Martí Soler es octavo con el Melsungen de García Parrondo y el danés Casper Mortensen es décimo con el Hamburgo. Además, el checo Filip Jicha dirige al Kiel y el islandés Gudjon Valur Sigurdsson marcha quinto al frente del Gummersbach.

Para acabar, el emblemático exazulgrana Iker Romero lucha en la Bundesliga 2 por recuperar la categoría perdida con el SG BBM Bietigheim. Con el central madrileño Juan de la Peña en su sexto curso seguido en el club y el décimo en Alemania, los de Luisburgo son segundos con 28 puntos (suben dos), empatados con el Elbflorenz y con dos puntos de renta sobre el Balingen.