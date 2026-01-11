Los Hispanos pierden el primer partido 'oficioso' del Europeo... a cuatro días

España rayó a gran nivel en los primeros tres cuartos de partido y terminó perdiendo por 31-34 ante una Portugal cada vez más peligrosa que lanzó un claro mensaje de cara al Campeonato de Europa con el azulgrana Luís Frade, con Salvador Salvador y con Martim Costa (ambos del Sporting) como referentes.

España - Portugal (balonmano, amistoso), 11/01/2026 TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA POR 31 34 ESP Alineaciones ESPAÑA, 31 (16+15): Sergey Hernández (p.), Agustín Casado (4), Abel Serdio (1), Álex Dujshebaev (3), Ian Tarrafeta (5), Aleix Gómez (4), Ian Barrufet (3) -siete inicial-, Nacho Biosca (p.s.), Antonio Serradilla, Javi Rodríguez, Imanol Garciandia (2), Jan Gurri (1), Dani Fernández (2), Marcos Fis (2), Dani Dujshebaev (1), Kauldi Odriozola (3) y Natan Suárez. PORTUGAL, 34 (14+20): Gustavo Capdevile (p.), Luís Frade (4), Victor Irurriza (3), Salvador Salvador (6), Miguel Neves (1), António Areia (2, 2p.), Kiko Costa (3) -siete inicial-, Diogo Valério (p.s.), Pedro Tonicher (p.s.), Martim Costa (7), Rui Silva (2), Diogo Branquinho (2), João Pedro (4), Leonel Fernandes, José Ferreira, Gabriel Cavalcanti y Ricardo Brandão.

Fue un partido con claros tintes de Europeo, ya que todo apunta a que ambas selecciones se verán las caras en una durísima segunda fase de la cita que comienza el próximo jueves en la que (siempre sobre el papel) deberán luchar por dos plazas para las semifinales ante Alemania, Dinamarca y Francia. Casi nada, vamos.

Con el gran objetivo azulgrana Kiko Costa algo apagado, las riendas lusas las llevó de inicio su hermano Martim (ambos del Sporting). El lateral izquierdo marcó tres de los cuatro primeros goles de su equipo (3-4, min. 6') y el azulgrana Aleix Gómez dio la vuelta al marcador con dos golazos (5-4, min. 10).

Agustín Casado acabó seriamente dañado / RFEBM - J.L. RECIO

El excelente trabajo en ataque y en defensa del barcelonista Luís Frade dio otra vez la iniciativa a los lusos (7-8, min. 15) en un duelo muy intenso y con mucha agresividad. Nada que ver con un amistoso. Tras anotar su cuarto tanto (9-9), un magnífico Agustín Casado recibió un brutal golpe en la boca que se lo llevó a los vestuarios.

Tras el primer gol de Kiko Costa y exclusiones inexplicables de Miguel Neves y de Jan Gurri, los Hispanos se soltaron. Buena parte de culpa la tuvo con dos goles el ciudadrrealeño Marcos Fis, un proyecto de crack de 19 años que brilla en Granollers y apunta al Barça en el futuro. Al descanso. 16-14 en un partidazo.

España regresó a gran nivel de los vestuarios con solidez atrás y con Ian Tarrafeta como referente ofensivo. Tres tantos de 'La Joya' impulsaron a los de Jordi Ribera a un sonoro 23-17 (min. 37), pero Portugal resucitó gracias al gran trabajo de Salvador Salvador con dos golazos y una percusión para que marcase Kiko Costa (24-21, min. 42).

Abel Serdio, un pilar para los Hispanos / RFEBM - J.L. RECIO

Con 25-22, los árbitros transformaron un penalti de Frade por defensa interior en una falta en ataque de Ian Barrufet en una acción en la que primó la 'pillería' del pivote. Portugal había regresado al partido desde su durísima defensa 6-0 curiosamente sin su baluarte Victor Iturriza tres exclusiones) y Rui Silva firmó el empate a 6:20 del final (29-29).

Magistral, Frade dio la vuelta al marcador a 3:20 del final (30-31) y Joao Pedro amplió la renta (30-32) tras la exclusión a Kauldi por lanzar a la cara de un Pedro que realizó cuatro paradas seguidas. El partido estaba realmente difícil y una nueva parada de Tonicher resultó letal. 31-34 y los lusos se llevan el Torneo Internacional de España.