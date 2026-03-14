Barrufet y Fàbregas lideran el huracán azulgrana en el 'templo' de Artaleku

A apenas 21 kilómetros de San Sebastián, el Barça trasladó el Orfeón Donostiarra con un espectacular concierto de balonmano para arrasar por 27-39 en su visita al IRUDEK Bidasoa Irun y volvió a demostrar que está en un momento intratable en un notable partido en el que brillaron Ian Barrufet, Ludovic Fàbregas y la portería, primero con Nielsen y después con Hallgrimson. Una pena que sea necesario esperar más de un mes para los cuartos de final de la Champions. Eso sí, la decimosexta Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL consecutiva empieza a estar al caer.

Irudek Bidasoa Irun - Barça (balonmano Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 14/03/2026 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL BID 27 39 BAR Alineaciones IRUDEK BIDASOA IRUN, 27 (13+14): Leo Maciel (p., 1'-16', 0 paradas), Mario Nevado (2), Marko Jevtic (1), Nacho Valles (2, 1p.), Julen Mujica (6), Xavi González (2), Dariel García (1p.) -siete inicial-, Jakub Skrzyniarz (p.s., 17'-60', 9 paradas), Iñaki Cavero (1p.), Piotr Mielczarski (3), Gorka Nieto, Eneko Furundarena, Esteban Salinas (3), Alexandre Raix (2), Ohian Arruti (2) y Endika Wamba (2). BARÇA, 39 (23+16): Emil Nielsen (p., 1'-30', 8 paradas y 1 gol), Petar Cikusa (3), Ludovic Fàbregas (6), Blaz Janc (2), Jonathan Carlsbogard, Aleix Gómez (4), Ian Barrufet (7, 5p.) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 31'-60', 7 paradas), Domen Makuc (5), Dika Mem (6), Antonio Bazán (1), Tim N'Guessan, Manuel Ortega (1), Seif Elderaa (3) y Djordje Cikusa.

El conjunto bidasotarra estaba de duelo tras caer eliminado en la Liga Europea, todo lo contrario que un cuadro azulgrana que viene de su billete directo para cuartos en la Liga de Campeones gracias a su primera plaza en el Grupo B y quedará a la espera del desenlace del duelo de octavos de final (o play-off) entre el HBC Nantes de Valero Rivera en sus últimos meses en activo y el GOG danés.

La puesta en escena visitante fue una vez más espectacular, con dos tantos de Aleix Gómez, uno de Blaz Janc y el primero de un magnífico Ian Barrufet para firmar el 0-4 antes del cuarto minuto. Julen Mujika desperezó a los suyos con dos goles en penetración, pero tres 'dianas' más del hijo del mítico David Barrufet pusieron en el marcador un sonoro 4-11 (min. 11:07).

Álex Mozas paró el partido y sus jugadores elevaron el nivel en defensa, pero ahí se toparon con un Emil Nielsen que realizó ocho paradas en la primera parte y recibió una ovación del entendido público de Artaleku. Domen Makuc controlaba con maestría el juego del 'contragol' y el joven Manuel Ortega aumentó un poco más la renta barcelonista con su segundo tanto (9-17, min. 20:28).

La recta final del primer tiempo permitió comprobar lo enchufados que están todos los jugadores, con Seif Elderaa percutiendo y Dika Mem muy activo en ataque y en defensa. El todavía capitán azulgrana quiere pelear el lateral derecho a un Blaz Janc que lo está haciendo de cine y el 'festival Nielsen' concluyó con un gol de portería a portería del escandinavo (13-23).

El Barça mantuvo la intensidad en el regreso del partido, con Ludovic Fàbregas clave atrás y letal en ataque. Los azulgranas leían las líneas de pase del central a los laterales o los intentos de envío al pivote para hartarse de marcar goles a la contra, con el galo, Petar Cikusa, Aleix Gómez y Janc como protagonistas. Así se llegó al 17-30 (min. 37:13), momento en el que los colegiados se equivocaron al no señalar siete metros por defensa interior ante Djodje Cikusa y repitieron con dos minutos increíbles a Carlsbogard.

Un notable Julen Mujica (6/6) encara a Carlsbogard / HAIMAR MARCOS

El equipo sí se relajó unos minutos y el Bidasoa Irun lo aprovechó para lograr un parcial de 0-4 que culminó un acertado Julen Mújica para situar el 23-32 (min. 45:31). Carlos Ortega pidió tiempo para pedir a sus jugadores que regresasen al partido y lo hicieron al menos para volver a equilibrar las fuerzas ante un rival en el que destacaba el meta polaco Skrzyniarz (nueve paradas).

Dika Mem anotó tres goles en esa recta final del partido y le señalaron una falta en ataque en una acción de siete metros clarísima (27-39 fue el resultado definitivo)... suerte que el partido fue muy plácido, porque hubo bastantes decisiones arbitrales difíciles de entender. La realidad es que el equipo sigue mostrando un gran nivel y habría que destacar también al polivalente Blaz Janc, que jugó casi todo el partido, primero de lateral y después como extremo.

Con 21 jornadas disputadas, el Barça suma los 42 puntos posibles y aventaja en 12 al Bathco Torrelavega, aunque el BM Logroño se situaría a 11 si gana este domingo en Aranda de Duero. Restan 18 puntos en juego... la decimosexta Liga ASOBAL seguida ya sobrevuela el Palau. Por detrás, lucha encarnizada por la segunda plaza con la posible invitación para la próxima Champions en el horizonte.