Geila Macià: "Mi objetivo son los Juegos Olímpicos de 2028"

La escaladora catalana no se pone límites en un deporte donde con solo 15 años ya está entre las mejores "Prácticamente nací haciendo escalada porque mis padres ya escalaban y mi madre incluso competía"

Tiene 15 años pero las ideas claras y los objetivos anotados en su cabeza. Al final de la lista están los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. “A los de París no llego”, confiesa Geila Macià, doble medallista mundial júnior de escalada además de campeona de Europa. No se pone límites y su madre y entrenadora, y también escaladora, es quien mejor la entiende, la guía... y le exige al máximo.

Una temporada para enmarcar

Si, muy contenta de cómo han ido las cosas este año.

¿Te lo esperabas?

No porque el año pasado tuve una temporada muy buena a nivel español y a medias a nivel internacional y pensaba que era imposible repetirlo y ¡lo he mejorado!

¿Cómo comenzó la aventura?

Prácticamente nací haciendo escalada porque mis padres ya escalaban y mi madre competía. Yo acompañaba a mi madre a entrenar en los rocódromos y cuando crecí un poco me colgaba y jugaba. Para mí era un divertimento, nada serio. Un día fui a una competición pero me fue mal y aquella sensación no me gustó, así que le dije a mi madre que no quería competir.

¿Qué cambió?

Seguí escalando y vi que me faltaba tener un objetivo, así que decidí volver a probar en una competición. A partir de ahí empecé a entrenar más en serio y las competiciones me empezaron a ir bien y me gustaba la sensación así que ahí empezó todo.

¿Cómo te ha cambiado la vida dedicarte a la escalada?

Mucho. Mi día a día ahora es ir al instituto y entrenar. Por suerte el instituto me lo pone fácil para poder entrenar y competir.

Dices que una de las claves de ganar el Campeonato de Europa fue tu mentalidad

Sí, porque tras el Campeonato del Mundo es como que te relajas un poco porque aquello es lo máximo que puedes hacer así que fui al Campeonato de Europa a disfrutar y pasármelo bien. Tenía claro que podía ganar porque estaba muy tranquila así que salí y di lo mejor de mí en cada momento.

¿Cómo lleváis que tu madre sea también tu entrenadora?

Tiene cosas buenas y cosas malas. Hay cosas del entreno que a veces las llevamos a casa y hay discusiones que si fuera otra entrenadora no pasarían. Pero también es bueno porque me conoce mucho, sabe mis puntos fuertes y mis puntos débiles, como estoy cada día y sabe ajustar muy bien los entrenos.

Para algunos Alberto Ginés seguro que es un ejemplo a seguir, pero a mí me gustaría más seguir el ejemplo de Janja Garnbret, actual campeona olímpica.

¿Alberto Ginés, campeón olímpico sería el ejemplo a seguir?

Para algunos seguro que es un ejemplo a seguir, pero a mí me gustaría más seguir el ejemplo de Janja Garnbret, actual campeona olímpica. Es una escaladora muy buena y si quiero ser algún día como alguien sería como ella. Ginés considero que es un buen escalador, me gusta mucho como escala porque es muy técnico pero no lo prefiero como referente.

Que la escalada sea olímpica es el mayor atractivo

Sí. Ha subido de categoría y a parte de los campeonatos del mundo lo máximo que hay son los Juegos Olímpicos, y ahora es el objetivo más alto que hay.

Geila Macià se ha hecho un nombre en la escalada internacional | Geila Macià

¿En qué Juegos te ves?

Me gustaría estar en los Juegos de Los Ángeles 2028 porque a los de París 2024 ya no llego.

¿Qué opciones ves?

De momento es mi principal objetivo

"Me gustaría ver a qué nivel estoy en la absoluta y hacer un buen papel"

¿Y tu objetivo a más corto plazo?

El año que viene empiezo a competir en absoluta, la máxima categoría, y me gustaría ver a qué nivel estoy en la absoluta y hacer un buen papel.

¿También practicas escalada en roca?

La practico cuando he acabado las competiciones. Es entonces cuando me centro en la roca y me marco objetivos bastante altos y normalmente los consigo.

¿Y fuera de la escalada cuáles son tus retos?

No tengo claro qué quiero hacer. Me gustaría hacer una carrera y conseguir niveles profesionales altos al margen de la escalada.

¿Vinculado al deporte?

No. Nada deportivo. Para eso ya tengo la escalada.