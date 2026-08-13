15 españoles, este jueves en los Europeos de Birmingham

Tras una gran mañana y una tarde muy negativa, la selección española afronta este jueves con ánimos renovados la cuarta jornada de los Campeonatos de Europa de Atletismo al aire libre que se están disputando en el Alexander Stadium de Birmingham y que concluirán el domingo con la séptima doble sesión en siete días.

En total, serán 15 los españoles en liza en un día con cuatro momentos culminantes, todos ellos por la tarde. Mohamed Attaoui y David Barroso disputarán la final de 800 metros, Diego Casas lanzará entre los mejores en disco y Jaël Bestué cerrará el día en la de 200 metros. Por la mañana destaca la presencia de las jóvenes Rocío Arroyo y Marta Mitjans en las semifinales de las dos vueltas a la pista.

11.55 horas. Altura femenina (clasificación). Una Stancev

Los inexistentes brotes verdes en la altura masculina son una realidad en la femenina, con Una Stancev en la clasificación de la altura este jueves a las 11.55 horas y con la recentísima medalla de plata de la palentina Aitana Alonso en los Mundiales sub'20 de Eugene con su marca personal con tan solo 18 años (1,90). Será la décima en saltar en el Grupo B.

La atleta nacida en Serbia y afincadas desde muy niña en tierras malagueñas llega con 1.90 como marca del año y con 1,91 como mejor registro (tercera española de la historia). Precisamente le piden 191 centímetros o acabar entre las 12 primeras, por lo que tiene opciones de emular a la gran Ruth Beitia como última finalista continental (la cántabra se colgó tres oros).

Una Stancev tiene serias opciones de pasar a la final / RFEA

La 'recordwoman' universal Yaroslava Mahuchikh con 2,10 metros (2,03 en 2026) parte como única favorita, ya que en Europa no tiene a las australianas Eleanor Patterson ni Nicola Olyslagers que le han dado algún disgusto recientemente. Ojo también a la serbia Angelina Topic (2,00), a la montenegrina Marija Vukovic y a la polaca Maria Zozdik (ambas 1,98 este año).

12.05 horas. 200 metros masculinos (series). Oriol Sánchez

El catalán Oriol Sánchez ha sido una bocanada de aire fresco en el doble hectómetro. Con 20 años cumplidos en febrero, el atleta del Hospitalet Atlètic se proclamó en Cáceres campeón de España sub'23 el 11 de julio con 20.73 y 13 días después repitió en Málaga con el oro absoluto (20.79), superando a los internacionales Adrià Alfonso (20.81) y Andoni Calbano (20.84).

En su debut como internacional absoluto, el discípulo de Albert Balada disputará las series con 24 participantes y 13 billetes para las 'semis' de las 21.05 horas. Saldrá por la calle 8 en la tercera serie a las 12.19 horas y su récord personal de 20.68 que ha realizado este año lo sitúan quinto en su carrera y decimotercero en el global. Tendrá que estar muy cerca de su mejor marca.

12.30 horas. 3.000 obstáculos masculinos (semifinales). Dani Arce y Alejandro Quijada

Los 3.000 metros obstáculos vivirán este jueves las dos semifinales masculinas con doble presencia española. El burgalés Dani Arce tratará de subir al podio por segunda vez tras su bronce hace cuatro años en Múnich (por la descalificación posterior por dopaje del italiano Ahmed Abdelwahed). Para ello lo primero será acabar de los ocho primeros en la segunda serie con la seguridad que le dan sus 8:11.42 de este año y su marca personal de 8:08.45. Será a las 12.43 horas en la segunda serie, con el alemán Karl Bebendorf como gran figura con sus 8:05.55 que lo sitúan sexto de la historia en el Viejo Continente.

Dani Arce está siendo un habitual en la Diamond League / WORLD ATHLETICS

También parte con muchas opciones de pasar a la final a 12.30 horas en la primera semifinal Alejandro Quijada, campeón europeo sub'23 hace tres años en Espoo. El madrileño ha acreditado este año 8:17.34, un registro que lo situaría cuarto en una carrera en la que estará el flamante nuevo poseedor del récord continental, el alemán Frederik Ruppert (7:57.80). El objetivo del dúo español será lograr el pase a la final del domingo.

13.10 horas. 800 femeninos (semifinales). Rocío Arroyo y Marta Mitjans.

Sin Lorea Ibarzabal tras su eliminación en las series, ahora la joven Rocío Arroyo (23 años) y la jovencísima Marta Mitjans (19) disputarán unas durísimas semifinales de 800 metros, en las que habrá que correr bastante por debajo de los 119 segundos para tener opciones. Al igual que en hombres, serán dos carreras y pasarán las tres primeras y los dos mejores tiempos.

Rocío Arroyo luchará por pasar a la final de 800 / RFEA - SPORTMEDIA

El 800 es una de las pruebas reinas de los Europeos por la presencia de tres atletas extraordinarias: la actual campeona olímpica y europea británica Keely Hodgkinson (1:54.33), la líder del año suiza Audrey Werro (1:53.80) y la neerlandesa Femke Broeders-Bol, actual campeona mundial y europea de 400 vallas que llega con unos excelentes 1:55.60 en su nueva prueba.

La catalana Marta Mitjans disputará a las 13.10 horas la primera semifinal tras situarse como segunda española de la historia en las series con 1:58.52 y tendrá enfrente a Werro. Con 1:59.97 como mejor marca del año y 1:59.17 como récord personal, la madrileña Rocío Arroyo tuvo menos suerte y tendrá que medirse a dos de las grandes favoritas, Hodgkinson y Broeders-Bol.

13.45 horas. 400 femeninos (semifinales). Blanca Hervás, Paula Sevilla y Ana Prieto

Paula Sevilla y Ana Prieto superaron el miércoles las series, por lo que se unen este jueves a la madrileña Blanca Hervás en unas exigentes semifinales de 400 lisos que darán a las ocho mejores el premio de la final. Esta triple presencia en tres series distintas supone un nuevo acicate para el relevo con más opciones en estos Europeos, el 4x400 femenino.

Con dos billetes para las dos primeras y otros dos para los mejores tiempos globales, la madrileña Hervás abrirá el fuego por la calle 5 a las 13.45 horas con la marca personal de 50.46 que logró este año y tendrá enfrente a la neerlandesa Lieke Klaver 849.58 logrados también en 2026). También tiene mejor marca que ella la británica Yemi Mary John (49.85).

Paula Sevilla, a la derecha en las series de 400 lisos / EFE

Con 51.62 como récord personal logrado este año, la andaluza Ana Prieto estará en la calle 3 en la segunda serie a las 13.53 horas con la checa Lourdes Gloria Manuel como favorita (49.37). Paula Sevilla cerrará el trío por la calle 7 a las dos y un minuto con 50.68 como marca personal y tendrá enfrente a la 'bestia' noruega Henriette Jaeger (49.15 este año y oro en el 4x400 mixto).

14.48 horas. Jabalina masculina (clasificación). Manu Quijera

A la espera del regreso definitivo del eternamente lesionado 'recordman' nacional Odei Jainaga, la jabalina española estará presente en la calificación con Manu Quijera, quien logró el título en Málaga y compartió podio con su hermano Nico por octava vez en los últimos ocho años. Bronce este año en el Iberoamericano de Lima, el discípulo de la exjabalinista Idoia Mariezkurrena debe dar ya otro paso adelante.

No lo tendrá nada fácil el navarro, quien se presenta con 81,27 como mejor marca del año y 83,28 como récord personal (segundo español de siempre); se piden 82 metros 'clavados' o estar entre los 12 primeros. Los grandes favoritos son el alemán Julian Weber (87,04 este año) y el renacido checo Jakub Vadlech (85,24), una vez acabada su exitosa relación hace dos años con su compatriota Jan Zelezny, quien mantiene el récord mundial con 98,48 desde 1996.

21.29 horas. 3.000 obstáculos femeninos (FINAL). Marta Serrano

La única representante española en las siete vueltas y media con obstáculos era la reciente campeona nacional Marta Serrano. La discípula e hija de Antonio Serrano logró su pase a la final con autoridad y este jueves disputará una final muy exigente a las 21.29 horas. Es la primera vez que corre una final absoluta a sus 23 años, tras caer a la primera en los Mundiales de Budapest'23 y de Tokio'25.

La doble medallista europea sub'23 (bronce en Espoo'23 y plata en Bergen'25) ha corrido este año los 3.000 metros obstáculos en 9:29.44 (novena de las finalistas) y su marca personal y récord español sub'23 es 9:21.00 (también novena). Por tanto, el objetivo de luchar por una valiosísima plaza de finalista está más que presente para la madrileña.

Marta Serrano, pasando la ría en las semifinales / EFE

La gran favorita es la francesa Alice Finot, quien batió hace dos años el récord de Europa y lo dejó en 8:58.67... si bien este año se ha quedado en 9:26.74. La reciente mamá alemana Gesa Felicitas Krause ya ha corrido este año en 9:07.50 (su marca personal es 9:03.20), por detrás de la británica Elise Thorner (9:05.45) y por delante de la también germana Lea Meyer (9:09.13).

21.45 horas. Disco masculino (FINAL). Diego Casas

En un panorama muy sombrío desde la retirada de los grandes referentes como Manolo Martínez, Borja Vivas, Mario Pestano, Javi Cienfuegos o Mercedes Chilla, el disco está representando un oasis y la confirmación ha llegado en el Europeo de Birmingham con la clasificación para la final de una imponente Inés López y de un solvente Diego Casas.

El vallisoletano devuelve a las 21.45 horas al disco masculino a una final 10 años después de que el hispanocubano Lois Maikel Martínez fuese duodécimo en Amsterdam. El discípulo de Frank Casañas ha logrado este año su marca personal (65,95) y puede soñar con ser finalista en una final con el recordman mundial lituano Mykolas Alekna como favorito (75,56 y 72,65 este año).

22.28 horas. 800 masculinos (FINAL). Mohamed Attaoui y David Barroso

La final masculina de 800 será uno de los platos fuertes del jueves, tanto por el nivel de los ocho finalistas como por la presencia de dos atletas españolas: el vigente subcampeón Mohamed Attaoui y un David Barroso que debuta en una cita continental.

Será una final muy pareja en la que los ocho aspiran a todo. Un toque al cambiar, un error táctico o cualquier circunstancia marcará una prueba en la que la última vuelta se correrá en 51 segundos. Attaoui pasó por tiempos con su mejor marca del año (1:43.82) y el segedano Barroso lo hizo por puestos con 1:44.96.

Mohamed Attaoui y David Barroso, a por las medallas / RFEA - SPORTMEDIA

Sus grandes rivales serán el irlandés Mark English tras batir el récord de los Campeonatos el miércoles (1:43.49), los británicos Max Burgin y Ben Pattison o el croata Marino Boudek, un atleta con un gran final que sabe esperar muy bien su momento. El francés Gabriel Tual, quien arrebató el oro a Attaoui hace dos años, cayó en 'semis' tras superar las series por tiempos sobre la campana.

22.50 horas. 200 metros femeninos (FINAL). Jaël Bestué

El miércoles deparó la clasificación matutina de Alba Borrero para las semifinales vespertinas, en las que Jaël Bestué ofreció una majestuosa imagen para acceder a la final que cerrará la jornada de este jueves a las 22.50 horas. Sin embargo, la azulgrana cayó eliminada y también lo hizo una Esperança Cladera que se lesionó en la recta y complica mucho la vida también al relevo 4x100 femenino y al mixto.

Bestué pasó con la séptima marca de las ocho semifinalistas (22.69), pero acabó dejándose ir muchos metros al entender que tenía la segunda plaza asegurada. Si se acerca a los colosales 22.19 que logró el año pasado en el Campeonato de Europa por Países, optará a todo en una final con enorme nivel en la que destacan la suiza Mujinga Kambundji y las británicas Dina Asher-Smith y Amy Hunt, ganadora de los 100 lisos en Birmingham.