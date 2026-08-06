El atletismo, ocho medallas y un deporte de padres a hijos

Pocas disciplinas deportivas han generado tantas sagas familiares como el atletismo. Es cierto que en otros deportes también se dan bastantes casos, como Dani Olmo o Marcos Llorente en el fútbol, los hermanos Hernangómez en el baloncesto, Ian Barrufet, Marcos Fis o los Dujshebaev en el balonmano o el Rafa 'Balín' Lozano en el boxeo... pero el atletismo es diferente.

En el reciente Campeonato de España absoluto de Atletismo que se disputó del 27 al 29 de julio en Málaga, con marcas bastante decepcionantes y especialidades que siguen estancadísimas, ocho medallistas pueden presumir de tener padres o madres que fueron importantes en el atletismo hace dos, tres y hasta cuatro décadas.

Además, Jaime Sancho fue quinto en 200 (hijo de la afamada velocista Susana Solanas), Ángela Viciosa fue octava en 5.000 (hija del laureado mediofondista Isaac Viciosa y hermana de otros seis atletas) y el padre de la renacida catalana Sara Gallego, oro en 400 vallas, es Xavi Gallego, famoso como promotor de 'Carrer Lliure'. Pero... echemos un vistazo a esos ocho medallistas.

Marta Serrano, oro en 3.000 obstáculos (hija de Antonio Serrano y de Natalia Azpiazu)

Dos veces olímpico, oro iberoamericano en 1991 (5.000), en la Universiada en 1993 (10.000) y plata con España en el Mundial de media maratón en 1995, Antonio Serrano fue pareja de Natalia Azpiazu (décima en 3.000 en los Mundiales Indoor de Toronto'93 y sexta con España en el Mundial de Cross en 1996). De ahí nació Marta Serrano en 2003 y siempre mamó atletismo.

Natalia Azpiazu brilló en campo a través / FACEBOOK

Antonio Serrano es ahora un entrenador de prestigio, con Juan Carlos Higuero o 'Tete' De la Ossa como obras maestras. El solanero dirige a su hija Marta, plata en 3.000 obstáculos en el Europeo sub'23 de Bergen'25 y bronce en Espoo'23. En Málaga logró su segundo oro seguido en esa prueba (9:40.26), por delante de la reciente mamá Irene Sánchez-Escribano (9:46.27).

Paula Blanquer, plata en 100 vallas (hija de Rafa Blanquer y de Begoña Iglesias)

Tras sus bronces en longitud en los Europeos bajo techo de Belgrado'69 y Viena'70, Rafa Blanquer fue olímpico en Montreal'76 y antes hizo la historia al convertirse en el primer español en superar los ocho metros (8,01 en el Gran Premio RFEA en Madrid). El valenciano se unió a Begoña Iglesias, una referente de los 400 metros vallas que fue campeona de España en 1987.

De esa unión nació Paula Blanquer en Valencia en 2003, una de las grandes promesas de las vallas altas en España. La entrena su hermano 'Rafita' y su padre sigue planificándolo todo a sus 80 años. Sexta en 100 vallas en 2022 en el Mundial sub'20 de Cali, logró en Málaga su segunda plata nacional al aire libre con 13.28, a dos centésimas de la prometedora Lerato Pagès (21 años).

Fiona Mar Villarroel, plata en peso (hija de Margarita Ramos)

La leonesa Margarita Ramos es un icono del peso femenino en España. Batió el récord nacional en 1986 (14,74) y lo acabó dejando en 17,93 en 1997. Además, fue olímpica en Barcelona'92 y campeona española 12 veces al aire libre y 11 bajo techo (en ambos casos ocho seguidas). El 26 de noviembre de 2005 dio a luz a Fiona Mar Villarroel, quien podría ser su sucesora.

Tilena Martínez, con Fiona Mar Villarroiel / INSTAGRAM

La leonesa empezó a lanzar a los 10 años y, aunque tiene 46,50 en disco, se centró en el peso como su madre, quien la entrena. Tras lograr títulos en categorías inferiores, Fiona Mar Villarroel subió en Málaga un escalón en el podio para colgarse la plata con marca personal (16,15) y situarse novena española de siempre. Con un físico privilegiado, tiene margen de mejora.

Idaira Prieto, plata en 5.000 (hija de Antonio Prieto, el 'Taca')

Antonio Prieto fue uno de los atletas más queridos de los años 80. El segoviano retó a atletas que le sacaban dos cabezas y brilló en campo a través, siendo quinto en el Mundial de Madrid'81 (a nueve segundos del bronce del luso Mamede) y en Gateshead'83, a cuatro segundos del oro etíope Bekele Debele. Además, tuvo los récords nacionales de 5.000 y 10.000 metros.

Antonio Serrano, Marta Serrano, Antonio Prieto e Idaira Prieto / RFEA

Se retiró en 1993 y en octubre de 1997 fue padre de Idaira Prieto, quien vivió muchos años más centrada en la fisioterapia y explotó a los 26 años, aunque se vio lastrada por las lesiones. Debutó como internacional en diciembre de 2024 en los Europeos de Cross y en Apeldoorn en el Europeo Indoor. En Málaga fue plata en 5.000 (16:08.47), muy cerca de Marta García (16:08.02).

Marcos Moreno, plata en disco (hijo de Marcos Moreno)

El riojano Marcos Antonio Moreno fue un insigne 'combinero'. Tras su plata en decatlón en los Nacionales de 1998, el discípulo de José Luis Martínez reinó en 2000 ante figuras como Antonio Peñalver (bronce olímpico en Barcelona'92) o el recordman nacional Javier Benet. Con 7.790 puntos, logró la quinta marca española de la historia, que es actualmente la decimoquinta.

Su hijo Marcos Moreno nació en 2003 y se decantó por el disco, con una plata en 2025 en el Europeo sub'23 y un sexto puesto en el Mundial sub'20 de Cali'22. Tras ser bronce en 2023 y en 2025, el logroñés mejoró en Málaga con 23 años recién cumplidos y fue plata con 61,36, cerca de los 61,95 que lo sitúan séptimo español de la historia. Le ganó el favorito, Diego Casas (63,85).

Tilena Martínez, bronce en peso (hija de Manolo Martínez)

Manolo Martínez es el mejor lanzador español de la historia, con el bronce en peso en los Juegos de Atenas'04 que recibió años después como broche a una gran carrera que lo llevó a ser campeón mundial bajo techo en Birmingham'03 y europeo en Viena'02. El recordman nacional con 21,47 apenas medía 1,85, pero llegó a 140 kilos y se movía como un felino en el círculo.

Metido a entrenador y a actor, el leonés fue padre en mayo de 2006 de Tilena Martínez, una sensacional deportista que destacó como haltera y como baloncestista. No pasa de 1,60, pero es todo potencia y velocidad, compite de maravilla y en Málaga logró el bronce en peso con 15,54. El año pasado fue plata en el Europeo sub'20 y su mejor marca es 15,84 (tiene 47,51 en disco).

Hugo Chapado, bronce en 110 vallas (hijo de Raúl Chapado y de Susana Cruz)

Raúl Chapado es el presidente de la Federación Española desde 2016 y podría suceder a Sebastian Coe en World Athletics. El abulense fue nueve veces campeón de España en triple y batió tres veces el récord nacional bajo techo en 1998, hasta dejarlo en 16,87. Sus dos grandes medallas fueron sendos bronces en el Iberoamericano de Lisboa'98 y en los Mediterráneos de Túnez'01.

Hugo Chapado se colgó en Málaga su primera gran medalla / RFEA

Unido durante muchos años a la 'excombinera' Susana Cruz (5.452 puntos), de ahí nació Hugo Chapado en agosto de 2001. El madrileño se centró en las vallas altas y en Málaga logró su primer bronce absoluto en 110 (13.69), por detrás de los laureados Quique Llopis (13.43) y Asier Martínez, a quien tuvo muy cerca (13.66). Su mejor marca es 13.58 y está en franca progresión.

Lorea Ibarzabal, bronce en 800 (hija de Patricia Padorno)

Hija del poeta y pintor canario Manuel Padorno, Patricia Padorno nació en Madrid y tuvo una corta carrera como mediofondista. Logró el primer récord español femenino de la milla (4:47.92 en 1997 en Oklahoma City), con 18 años corrió el 'milqui' en 4:24.83 y fue duodécima en el Europeo Junior de 1983. Sin embargo, no siguió compitiendo mucho más y acabó retirándose muy joven.

En noviembre de 1994 alumbró en Las Palmas a Lorea Ibarzabal, atleta de explosión tardía y mejor ochocentista española de esta década. Licenciada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Portland, la discípula de Uriel Reguero lleva seis títulos españoles (dos bajo techo) y en Málaga fue tercera con 2:01.56, tras Rocío Arroyo y Marta Mitjans. Estará en Birmingham.