La gran revolución del 800: Hodgkinson, Werro y ¿Bol? amenazan a Kratochvilova

Los 800 metros son una de las pruebas que más ha cambiado en las últimas tres décadas por una serie de factores, entre los que podrían citarse las diferencias en la manera de entrenarse, el aumento brutal de la competencia con la aparición de estrellas en múltiples países africanos a los que hay que añadir a los Estados Unidos y, sobre todo, por las zapatillas.

El primer gran cambio lo protagonizó en categoría masculina el keniano David Rudisha, un atleta formado también en la vuelta a la pista que empezó a correr el 800 como si fuesen dos 400 (aún pervive su récord mundial, 1:40.91). En mujeres, la plusmarca data de 1983, cuando la 'sospechosa' checoslovaca Jarmila Kratochvilova detuvo el crono en Múnich en 1:53.28.

Con su físico excesivamente musculado, la checa nunca despejó las dudas en una era en la que los controles eran laxos y por ello siguen vivos récords como los de las alemanas democráticas Marita Koch en 400 (47.60) o Gabriele Reinsch en disco (76,82). De 1983 a 2025, tan solo se habían acercado a esa plusmarca la keniana Pamela Jelimo (1:54.01 en 2008), la controvertida sudafricana Caster Semenya (1:54.25 en 2018) y la cubana Ana Fidelia Quirot (1:54.44 en 1989).

Jarmila Kratochvilova tiene el récord más antiguo del atletismo / WORLD ATHLETICS

Sin embargo, todo ha cambiado de manera radical prácticamente en apenas un año y empieza a resucitar el debate sobre si ese registro de Kratochvilova está realmente en peligro, con dos actrices por encima de todas más una que ha cambiado de prueba y parece apuntarse, aunque está todavía bastante lejos.

La primera en discordia en esta lucha por batir el récord mundial más antiguo del atletismo es la británica Keely Hodgkinson, quien había sido plata en los Juegos de Tokio'20 y en los Mundiales de Eugene'22 tras la estadounidense Athing Mu y en los de Budapest'23 por detrás de la keniana Mary Moraa. Con tan solo 22 años, se colgó el oro en los Juegos de París.

Keely Hodgkinson es puro talento y ambición / EFE

Con un más que notable 400 (51.86), la atleta nacida en el Gran Manchester superó una lesión importante el año pasado que no le impidió colgarse la medalla de bronce en los Mundiales de Tokio y en este 2026 está rayando incluso más alto, con un oro en el Mundial bajo techo de Torun, el récord universal en pista cubierta (1:54.87) y el británico al aire libre (1:54.33).

Sin embargo, en los últimos meses le ha salido una rival llena de talento y energía como la suiza Audrey Werro, dos años más joven (22) y tres centímetros más alta (1,73). Nacida en la localidad suiza de Freiburg e hija de padre suizo y madre marfileña, se colgó el oro europeo sub'20 en 2021 en Tallin con 17 años y no deja de progresar. De hecho, su correr ya apuntaba muy alto desde que era una adolescente.

Audrey Werro ha dinamitado aún más los 800 metros / EFE

Plata en Torun tras Hodgkinson y con unos espectaculares 51.05 como marca personal en 400, la helvética maravilló el pasado 7 de junio en la Diamond de Estocolmo al parar el crono en 1:53.98 para derrotar a la británica y situarse tercera de la historia tras Kratochvilova (1:53.28) y la soviética Nadezhda Olizarenko (1:53.43 en 1980).

Los 400 metros vallas son una prueba especialmente dura en la que se cansó Sidney McLaughlin y también en determinadas fases de su carrera el noruego Karsten Warholm. Sin la estadounidense (tiene el récord mundial), la reina europea de la prueba ha sido la neerlandesa Femke Bol, tan famosa por sus logros en las vallas bajas como por sus remontadas en el relevo largo.

Femke Bol no deja de mejorar su marca en 800 / EFE

Pues bien, la actual campeona mundial de 400 vallas y bronce en París sorprendió a todos esta temporada al decantarse (por ahora) por los 800 metros. Paso a paso, la de Amersfoort (26 años) ha ido mejorando sus tiempos hasta acreditar 1:57.13 y situarse quinta del año. ¿Conseguirá acercarse a 1:55 la atleta recién casada con el pertiguista belga Ben Broeders? Por cierto, acostúmbrense al leer Femke Broeders-Bol en el dorsal.