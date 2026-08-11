Marta Mitjans hace historia y lidera una agridulce mañana en los Europeos

La juventud al poder en una matinal con bastantes sombras para España en los Europeos de Atletismo de Birmingham con la clasificación para semifinales de 800 de Marta Mitjans con un 'marcón', de Rocío Arroyo (23). Además, Diego Casas estará en la final de lanzamiento de disco, pero cayeron el trío de 100, Sara Gallego (400 vallas), Javi Lorente (400 vallas) y Lorea Ibarzabal (800).

Bajita y discreta, Marta Mitjans es un animal competitivo en la pista que sigue destrozando todos los moldes a sus 19 años. La catalana peleó en la recta para acabar quinta en la tercera serie con 1:58.52 y pasar a la final por tiempos con la tercera marca española de siempre, tras Maite Zúñiga y Mayte Martínez. "Estoy supercontenta. Sabía que la carrera sería rápida", recalcó.

La acompañará a la final la excuatrocentista Rocío Arroyo, quien maniobró con gran inteligencia para acabar tercera en la segunda serie con 2:00.62 y marcharse en silla de ruedas con una de sus habituales 'pájaras'. Por contra, Lorea Ibarzabal fue quinta en la última serie con marca del año (1:59.73) y no pudo completar el pleno.

Rocío Arroyo pasó a la final de 800 por puestos / RFEA - SPORTMEDIA

Las tres grandes favoritas presentaron sus candidaturas en una de las pruebas más esperadas de los Europeos. La británica Keely Hodgkinson provocó el delirio en las grandes al imponerse en la primera serie (1:57.28), Femke Broeders-Bol se dio un paseo en la segunda (1:59.96) y la suiza Audrey Werro, líder del año con 1:53.80, acabó al trote en la tercera con 1:57.83.

El esperadísimo regreso de Sara Gallego a la selección después de más de tres años lastrada por las lesiones no tendrá continuidad, ya que la catalana no superó unas durísimas semifinales en las que habría tenido que acercarse mucho a su marca del año (54.36) y a su récord de España (54.34). No le bastó ser quinta en la primera serie con 55.24.

Sara Gallego no pudo acceder a la final / RFEA - SPORTMEDIA

La discípula de Pau Fradera aseguró que iba "a por más y estaba para hacer marca. No me conformo. Es la última vez que me quedo fuera de una final, ya veréis". La favorita eslovaca Emma Zapletalova se paseó para ganar su serie con 54.09 y pasar a la final con la segunda marca, tras la belga Couckuyt (53.87), la italiana Folorunso (53.93) y la británica Lina Nielsen (54.04).

Una de las alegrías de la mañana la protagonizó Diego Casas, quien emulará a Mario Pestano y a Frank Casañas en la final de disco. El vallisoletano fue tercero en el Grupo A y octavo del global con 62,90. "A ver si en la final sin viento me sale un buen tiro", comentó. El 'recordman' mundial lituano Mykolas Alekna fue el mejor con 67,74, seguido por el esloveno Kristjan Ceh (67,52).

Diego Casas demostró que llega muy fuerte / RFEA - SPORTMEDIA

Marcadas por un viento fortísimo en contra, las series de 100 lisos fueron una escabechina. Abel Jordán, universitario en Fullerton (Estados Unidos), llegaba con la segunda mejor marca española de la historia (10.10), pero lastrado por una lesión desde la primavera. El vigués corrió en 10.58 y se quedó a una sola centésima de la clasificación.

"Para mí es un triunfo haberme recuperado y haber debutado en un Europeo", dijo el vigués. El catalán Guillem Crespí, actual campeón de España, se dejó ir al final en la primera serie (10.74) y lamentó "el viento, que nos ha frenado mucho". Y el pacense Jorge Hernández, subcampeón en Málaga, acreditó 10.62 y aseguró haber dado "todo lo que tengo y no he podido más".

Abel Jordán perdió terreno en los primeros metros / RFEA - SPORTMEDIA

El que no acompañará a Jesús David Delgado en las semifinales de 400 vallas es Javi Lorente. Con problemas físicos que le impidieron disputar los Campeonatos de España, el catalán quedó lejos de los 13 puestos que tenían premio con una marca de 50.50 (ha corrido este año en 49.09). Fue el decimoctavo.

Con Quique Llopis y Asier Martínez directamente en 'semis', el mejor en las series de 110 vallas fue el veterano chipriota Milan Trajkovic (13.50), quien fue compañero de entrenamientos del retirado hispanocubano Orlando Ortega, plata en los Juegos de Río'16. Y en altura pasaron 13, entre ellos el gran favorito Oleg Doroshchuk y el mediático italiano Gianmarco Tamberi.