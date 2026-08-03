COROS suma a la medallista olímpica Keely Hodgkinson a su equipo de élite

COROS continúa reforzando su presencia en el atletismo internacional con la incorporación de Keely Hodgkinson, una de las grandes figuras del medio fondo mundial, a su equipo de atletas. La corredora británica, de 24 años, conquistó el oro olímpico en los 800 metros en París 2024, después de obtener la medalla de plata en Tokio, y actualmente ostenta el récord mundial indoor de la distancia.

Hodgkinson se une así a un equipo internacional en el que ya destacan atletas como Eilish McColgan, Sara Alonso, Emelie Forsberg o Emma Bates, entre otras deportistas que confían en la tecnología de COROS para analizar y mejorar su rendimiento.

Entre las herramientas que formarán parte de su preparación se encuentra el Pulsómetro COROS, un sensor que permite medir la frecuencia cardíaca desde la parte superior del brazo y que ofrece una alternativa más cómoda a las bandas pectorales tradicionales.

Precisión sin molestias

La frecuencia cardíaca es una métrica fundamental para controlar la intensidad del entrenamiento, gestionar la fatiga y entender cómo responde el cuerpo a cada esfuerzo. Sin embargo, las bandas pectorales pueden resultar incómodas, especialmente al utilizarlas junto al sujetador deportivo o durante sesiones largas y de alta intensidad.

Con COROS tengo la confianza y la información que necesito para seguir superando mis propias barreras Keely Hodgkinson

El Pulsómetro COROS traslada el sensor al brazo y cuenta con una banda de tejido suave, elástica y regulable, diseñada para mantenerse estable sin limitar el movimiento. Su sensor óptico multicanal ofrece datos precisos, mientras que su perfil bajo permite entrenar prácticamente sin notar que se lleva puesto.El dispositivo ofrece más de 38 horas de autonomía, detección automática de uso y conexión simultánea con hasta tres dispositivos Bluetooth compatibles, independientemente del fabricante.

Keely Hodgkinson, una nueva estrella en el equipo COROS

La llegada de Hodgkinson representa un nuevo paso en la apuesta de COROS por trabajar junto a algunas de las principales figuras del deporte internacional. Además de sus éxitos deportivos, la británica se ha convertido en una de las atletas más reconocibles de su generación, combinando su dominio en la pista con una personalidad y un estilo propios que han ampliado su influencia mucho más allá del atletismo.

La atleta utilizará el COROS PACE 4 y el Pulsómetro COROS para integrar mejor los datos de rendimiento en sus sesiones de alta intensidad, revisar la evolución de su preparación e identificar incluso las mejoras más pequeñas. La colaboración llega mientras Hodgkinson continúa persiguiendo uno de los grandes retos del atletismo: el récord mundial femenino de 800 metros al aire libre, vigente desde hace más de cuatro décadas.

“Estoy muy orgullosa de mis resultados, pero creo que todavía tengo margen para mejorar y correr más rápido. Asociarme con COROS me dará las herramientas necesarias para revisar mi historial de entrenamiento e identificar oportunidades para optimizar mi preparación y mi rendimiento en competición. Con COROS tengo la confianza y la información que necesito para seguir superando mis propias barreras”, explica Keely Hodgkinson.

La banda de frecuencia cardíaca también forma parte del entrenamiento de atletas como Jakob Ingebrigtsen, que cuenta con una edición especial FEARLESS del dispositivo, y Kilian Jornet, que la utiliza para controlar la respuesta de su cuerpo durante sesiones de intensidad y esfuerzos de larga duración.

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El Pulsómetro COROS está disponible por 89 euros en la tienda online de COROS y en distribuidores autorizados. Está disponible en diferentes colores y tallas, además de la edición especial Jakob Ingebrigtsen FEARLESS.