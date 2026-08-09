España brilla en Eugene con un oro y cuatro medallas en los Mundiales sub-20

El atletismo español está viviendo una jornada para recordar en los Mundiales sub-20 de Eugene (Estados Unidos). La delegación española ha sumado ya cuatro medallas, con el oro de Bakr El Asri en los 3.000 metros obstáculos y los bronces de Aitana Alonso en salto de altura, Ana Estrella de León en triple salto y Alejandro Ríos en los 800 metros. Una actuación que confirma el gran momento de una nueva generación de atletas españoles.

El gran triunfo llegó de la mano de Bakr El Asri, que se proclamó campeón del mundo sub-20 en los 3.000 metros obstáculos con un registro de 8:28.35. El atleta catalán, de 19 años, completó una gran final y se impuso a los kenianos Emmanuel Lemiso Someki, plata con 8:32.81, y Nicholas Kitum Losiwareng, bronce con 8:38.05. El también español Martí Torregrossa rozó el podio y terminó cuarto con 8:38.13, a tan solo ocho centésimas de la medalla.

El Asri toca el cielo en Eugene / AtletismoRFEA

Nacido en Sant Hilari Sacalm (Girona) el 28 de enero de 2007, El Asri confirma con este título la progresión que ya había mostrado en las categorías inferiores. En 2024 se proclamó campeón de Europa sub-18 y ahora ha dado un nuevo paso en su carrera con un oro mundial que le convierte en una de las grandes promesas del fondo español.

Antes del triunfo de El Asri, Alejandro Ríos había inaguruado el medallero español con un histórico bronce en los 800 metros. El atleta de Puertollano cruzó la meta con un tiempo de 1:46.25, tercera mejor marca española de todos los tiempos de la categoría, y recuperó para España un podio que no se conseguía en esta distancia desde hace 26 años, cuando Antonio Manuel Reina fue tercero en los Mundiales de Santiago de Chile 2000.

Alejandro Ríos, celebrando su medalla / @AtletismoRFEA

Ríos solo fue superado por el marroquí Imad Bouchajda, campeón con 1:44.64, y el australiano Daniel Williams, plata con 1:45.36. El otro español presente en la final, Alejandro Muñoz, terminó séptimo con 1:50.20. Tras la carrera, Ríos reconoció que no esperaba conseguir la medalla y calificó el resultado como un sueño cumplido. El atleta destacó además el gran ritmo de la prueba y aseguró que supo guardar fuerzas para los últimos 200 metros, cuando sus rivales comenzaron a perder posiciones.

También antes que El Asri, Aitana Alonso firmó una magnífica actuación en salto de altura. La atleta palentina, de tan solo 17 años, consiguió el bronce con un salto de 1,90 metros, una marca que además supone un nuevo récord de España sub-20. Alonso terminó con el mismo registro que la húngara Lilianna Bátori, que se llevó la plata, mientras que el oro fue para la australiana Izabelle Louison-Roe, con 1,92 metros.

Aitana Alonso, en Eugene / @atletismeFACV

Y entonces llegó la cuarta medalla: el bronce de Ana Estrella de León en triple salto. La española terminó tercera en la final con un mejor intento de 13,58 metros, mientras que Naida Calonge finalizó quinta con 13,34 metros. La búlgara Viktoria Angelova se llevó el oro con 13,91 metros y la rumana Daria Vrinceanu la plata con 13,70 metros.

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Ana Estrella, con el bronce en Eugene / World Athletics

Con estas actuaciones, España firma una participación especialmente brillante en Eugene y confirma el potencial de sus jóvenes atletas. El oro mundial de El Asri y los bronces de Alonso, Estrella de León y Ríos sitúan al atletismo español como uno de los grandes protagonistas de estos Mundiales sub-20 y dejan una importante reserva de talento de cara al futuro.