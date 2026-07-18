La eclosión del exfutbolista David Barroso, la nueva figura del atletismo español

Con las nuevas zapatillas y las nuevas formas de entrenar, la prueba que más ha cambiado en los últimos tiempos son los 800 metros en categoría masculina y femenina. En los Europeos de Zúrich de 2014 se impusieron el polaco Adam Kszczot (1:44.15) y la bielorrusa Maryna Arzamasava (1:58.15); con esas marcas, habrían sido últimos el año pasado en el Mundial de Tokio.

Esa nueva manera de correr ha dejado en el olvido aquellas finales tácticas de la época de Colomán Trabado (plata en 1986 en el Europeo Indoor de Madrid con 1:49.12). Ahora se corren dos 400 y el nivel medio ha aumentado enormemente, pero ahí siguen los récords mundiales del keniano David Rudisha (1:40.91) y el 'sospechoso' de la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28).

En España, el récord de Antonio Manuel Reina (1:43.83) lo fueron bajando el también sevillano Kevin López (1:43.74), el ponferradino Saúl Ordóñez (1:43.65) y el murciano Mariano García (1:43.62), hasta que apareció el 'extraterrestre Mohamed Attaoui y lo dejó en unos impresionantes 1:42.04 (duodécimo de la historia en el mundo).

Pues bien, como quien no quiere la cosa, David Barroso se ha situado segundo en ese listado español de la historia gracias a la marca de 1:43.60 que logró el pasado martes 14 de julio al acabar tercero en Budapest en el Gyulai Istvan Memorial. Dos días después, el atleta del CAPEX de Villafranca de los Barros reinó en el Miting de Madrid con 1:44.36, por delante de Adri Ben.

A diferencia de Attaoui y de Ben, el atleta nacido en Zafra hace 24 años destaca por su poderoso físico, al estilo del azulgrana Pablo Sánchez-Valladares o el salmantino Álvaro de Arriba. Como muchos otros, su pasión era el fútbol y una victoria en una carrera popular le hizo empezar la transición al tartán. Más o menos como le sucedió a la catalana Jaël Bestué.

Su progresión está siendo meteórica. A las órdenes de José Ángel Rama, el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con un Máster en Rendimiento Físico y Deportivo ya había sido campeón de España sub'18 en 2020 y sub'20 en 2022. Sin embargo, cerró 2024 con una mejor marca personal de 1:45.99, lograda un año antes. Tenía que dar un paso adelante.

Todo eso llegó en 2025, el año clave de su carrera con un doble toque alemán. El segedano (gentilicio de la antigua ciudad romana Segeda) se colgó el oro en 800 en la Universiada en Bochum con 1:47,64 y detuvo el crono en 1:43.95 en la reunión de Friburgo. Así se ganó el derecho a debutar como absoluto en los Mundiales de Tokio, donde alcanzó las semifinales.

A finales de mayo se proclamó campeón Iberoamericano y, con la citada marca de 1:43.60, se sitúa décimo del mundo este año y segundo europeo. Con la mirada puesta ya en la cita continental de Birmingham, en el viejo Continente tan solo tiene por delante al británico Max Burgin (1:42.98) y está igualado con el neerlandés Niels Laros y con el italiano Francesco Pernici.

"Si el Europeo fuese mañana, sacaba medalla", decía a SPORT un referente del periodismo español en atletismo. Lo cierto es que en Madrid hizo 1:44.36 tras recibir dos toques en sendos cambios y ser cerrado en un tercero. "Está para bajar de 1:43", afirmaba otro experto en la materia.

"Me he visto con mucha fuerza en la recta", exclamó tras reinar en la reunión de Plata de World Athletics en Vallehermoso. Es uno de los aspectos que más llama la atención en su correr, la capacidad para ser letal en la recta. Es más, incluso para dividirla en dos sectores: en el primero tiene fuerzas para maniobrar y en los 40 metros finales es letal. ¡Parece un cuatrocentista!

Sin referentes en el atletismo, David Barroso sueña con emular los éxitos de su compatriota Álvaro Martín, campeón olímpico de marcha en relevos junto a María Pérez y cuatro veces campeón mundial. De hecho, Zafra y Llerena, la localidad de Álvaro Martín, apenas están separadas por media hora de carretera. ¿Habrá más medallas en atletismo para esa zona de Badajoz?