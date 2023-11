Marc Ollé y Sonia Martín se cuelan en la fiesta nepalí de la Everest Trail Race

Por segundo día consecutivo el corredor Suman Kulung y la corredora Phurwa Sherpa ganan la etapa Marc Ollé y Sonia Martín mantienen la segunda posición en la general

En la Everest Trail Race by Tuga con poco basta. Los 28km de la tercera etapa entre Ringmo y Kharikhola apuntaban en el libro de ruta casi 5.000 metros de desnivel acumulado. Una barbaridad con tan poco kilometraje donde duelen las piernas tanto en las subidas como en las bajadas.

Esta tercera jornada ha sido la más dura y técnica de lo que llevamos de carrera. El líder desde la primera etapa Suman Kulung (Tuga Active Wear) ha compartido la jornada con el segundo clasificado en la general, Marc Ollé (Grans Espais) hasta prácticamente la meta.

La etapa empezó por un camino de bosques de excepcional espectacularidad. Superado el quilómetro 7 tras coronar el punto más alto de la etapa situado en los 4.000 metros, los corredores han afrontado un desnivel negativo de 2.800 metros con un tramo muy técnico de bajada hasta el km15 con terreno descompuesto, fácil para perderse, de gran complejidad en el marcaje y tramos verticales.

Después del tercer punto de control los participantes han cruzado el rio Dudh Kosi que proviene directamente del Everest. La llegada a la meta de Karikhola tras una subida con 500 metros de desnivel positivo ha terminado de rematar las piernas castigadas de este tercer viaje que ha tenido más desnivel en las bajadas que en las subidas. El líder Suman Kulung (Tuga Active Wear) y el segundo clasificado Marc Ollé (Grans Espais), han ido toda la etapa juntos vigilándose el uno al otro. A pesar de que el catalán ha intentado atacar en diversas ocasiones, no le ha sido posible desprenderse del nepalí.

“Ha sido una etapa muy luchada con Suman que me ha ganado por 27 segundos al esprintar en el collado a 700 metros de meta. No he podido seguir su ritmo y él ha ganado la etapa”, explicaba Marc tras llegar a meta. Tras 3 jornadas y llegar al ecuador de la Everest Trail Race by Tuga Suman Kulung tiene una diferencia con el segundo clasificado Marc Ollé de 4 minutos y 24 segundos. Gerard Morales (Traça) mantiene la tercera posición en la general.

En la categoría femenina la nepalí Phurwa Sherpa continúa aumentando la diferencia tras la victoria de etapa sobre la española Sonia Martín (Trangoworld) segunda clasificada en la general. La madrileña hoy ha perdido algo más de 30 minutos. “Etapa dura, larga y técnica donde lo que más me ha costado es la primera subida. El ambiente que tenemos en el campamento me recuerda a cuando era joven”, apuntaba Martín con una sonrisa. En la tercera posición han entrado en meta Manuela Vilaseca y Nuria Domínguez (Elements Tuga Wear) que mantiene la tercera posición en la general.

La cuarta etapa entre Kharikola y Phakding arrancará con una subida de 1.000 metros de desnivel positivo, seguidos de 2 km de puro barro en el descenso, producto de un enorme desprendimiento, acaecido hace ya algunos días. Los corredores ya descansan en sus tiendas de campaña donde sueñan con las duras rampas de la primera ascensión al Karila a 3.000 metros de altitud nada más empezar.