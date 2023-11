Marc Ollé gana la cuarta etapa de la Everest Trail Race

El corredor catalán consigue la deseada victoria que ayer se le escapó por 27 segundos y bate a Suman Kulung, que mantiene el liderato Phurwa Sherpa gana la etapa por cuarto día consecutivo en la categoría femenina y Sonia Martín continua segunda en la clasificación general

Otro día superado en la oficina con mejores vistas del mundo para Suman Kulung, Marc Ollé y el resto de participantes en esta 11ª edición de la Everest Trail Race by TUGA ACTIVE WEAR en las montañas del Himalaya. Como viene siendo habitual cada etapa es un toma y daca entre Ollé y Kulung con una ligera ventaja para el corredor nepalí que lidera la carrera desde el primer día. La cuarta jornada de 27 km y 3.700 metros de desnivel acumulado ha salido desde Kharikhola y ha terminado en Phakding. Para que se hagan una idea de la dureza de la carrera los corredores pata negra de la competición han tardado poco más de 4 horas en completar los 27 km de recorrido.

Nada más salir del campamento los corredores han cruzado un pequeño puente muy antiguo para empezar la dura, directa y mantenida subida al Karila con un desnivel positivo de más de 1.000 metros per terreno variado. Este año y debido a un importante desprendimiento en el descenso del Karila, los corredores han tenido que afrontar un peligroso descenso de más de 2 km de puro barro.

Después del segundo punto de control en la población de Chaurikharka a 2.600 metros de altitud los corredores, igual que en la anterior edición, han abandonado la ruta clásica del trekking al campo base del Everest, para dirigirse hacia una zona rural, apartada del tránsito de trekkers y mucho más larga y exigente en relación al desnivel que en ediciones pasadas. Desde Segma a través de espectaculares bosques y 5km de terreno variado ha llegado en primera posición Marc Ollé y tan solo a 39 segundos su perseguidor en el día de hoy Suman Kulung.

Jornada acordeón entre ellos 2 donde la diferencia de Marc ha llegado a los 3 minutos tras el CP2. “He dado el máximo de gas que tenía en la bajada y en la ultima subida fuerte que había antes de llegar aquí. He llegado a estar a unos 3 minutos delante suyo, pero Kulung me ha recortado durante los últimos 5 km que se me han hecho muy largos”, explicaba Ollé al llegar a meta. A 2 etapas para finalizar la Everest Trail Race by TUGA ACTIVE WEAR el líder Suman Kulung (Tuga Active Wear) tiene una diferencia de 3 minutos y 45 segundos con Ollé. Gerard Morales (Traça) mantiene la tercera posición en la general.

En la categoría femenina, de nuevo ha ganado la nepalí Phurwa Sherpa, líder indiscutible de esta edición. En segunda posición y siguiendo un poco la liturgia de los últimos días, ha llegado a la meta segunda la española Sonia Martín (Trangoworld), a 6 minutos 17 segundos de la nepalí. Repitiendo de nuevo en una etapa más, la también española Nuria Domínguez ha terminado tercera.

“Es una carrera espectacular por el sitio en el que estás y el escenario en el que te mueves. Intentando disfrutar al máximo cada día y cuenta atrás. Las fuerzas van a menos. Se notan los desniveles de subida y bajada en las piernas”, apuntaba Nuria tras la llegada a Phakding. Sherpa, Martín y Domínguez ocupan el podio de la clasificación general de la Everest Trail Race. La temperatura que durante el día llega a los 20 grados desciende hasta los 2-3 grados cuando los corredores, con cada vez más cansancio acumulado, duermen bien abrigados en sus tiendas de campaña.