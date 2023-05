Sánchez Martínez, sobre el 'caso Negreira': "No tenemos nada que esconder"

José María Sánchez Martínez, colegiado que pitará la final de la Copa del Rey, compareció frente a los medios para tratar todas las dudas sobre el colectivo arbitral "Se está generando un caldo de cultivo bastante malo", confesó en la rueda de prensa celebrada junto a Jaime Latre, ábitro de VAR

La final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna tendrá a José María Sánchez Martínez, árbitro principal, y a Santiago Jaime Latre, árbitro de VAR, como protagonistas. Ambos comparecieron en rueda de prensa para disipar todas las dudas de cara al encuentro. Pasando de puntillas por la polémica de su salario respecto a los colegiados de la Premier, aunque muy críticos con las polémicas que afectan a su trabajo y la desestabilización.

Los errores arbitrales y las polémicas semanales por los encuentros ligueros, más allá de toda la polémica por el 'caso Negreira', han dañado la imagen del Comité Técnico de Árbitros. "Lo primero que hay que hacer es autocrítica arbitral. Nosotros somos los primeros en hacerlo. Semanalmente abordamos todas las decisiones donde se han producido desajustes", reconoció. "Nosotros hacemos nuestro trabajo de manera libre e independiente", apuntó.

Preguntado sobre la polémica entorno a Vinicius, Sánchez Martínez apuntó que "la tarjeta roja es un mecanismo que tenemos los árbitros para proteger a sus futbolistas. Nuestra prioridad absoluta e cuidar su salud y que los partidos circulen por el mejor camino".

Sobre la opinión de que los colegiados españoles pitan de distinta manera en Europa y en España, el colegiado murciano ha preferido no pronunciarse al respecto. Tampoco han querido tratar el tema de la diferencia salarial respecto a los árbitros de la Premier League.

"Nuestro trabajo es como el de un futbolista o el de un entrenador. Tenemos que estar preparados para afrontar cualquier giro en el encuentro, y lo fundamental es saber cómo manejar el aspecto mental", ha dicho Sánchez Martínez.

"Me gustaría que no se convirtiese aciertos en errores. No tenemos nada que esconder ni ocultar. Se está generando un caldo de cultivo bastante malo", apuntó el colegiado principal.

Uno de los temas que ha afectado esta semana al Comité ha sido la polémica entorno a Mateu Lahoz. Es uno de los dos colegiados que colgarán este silbato esta temporada junto a Del Cerro Grande, que ya fue descartado para la final al ser madrileño, pero no seguirá la línea habitual de quedarse con la final de Copa en el momento de su retirada.