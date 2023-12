Latasa salva al Getafe ante el Atzeneta

Los de José Bordalás sacaron adelante un partido que el local logró empatar Carles Aleñá asistió para retomar la ventaja a un cuarto de hora del final

Un doblete de Juanmi Latasa dio esta martes el pase a dieciseisavos de final de la Copa del Rey a un Getafe que tuvo que dar su mejor versión en la segunda mitad para acabar con el sueño del Atzeneta, que reaccionó al primer gol del equipo madrileño, pero que no pudo revivir tras el segundo del atacante azulón.

Latasa, con un tanto con la derecha y otro de cabeza, sacó de un apuro a los de José Bordalás, que se pusieron el mono de trabajo en la segunda mitad para igualar la intensidad local y ganar en El Clariano, después de que el Atzeneta dominara la primera mitad.

Espoleados por los más de 5.000 aficionados que se agolparon en el campo de Ontinyent (Valencia), los locales dominaron desde el inicio una primera mitad trabada y sin grandes ocasiones en el que a los locales faltó mordiente y a los visitantes continuidad.

El Atzeneta, que quería repetir la hazaña lograda unas semanas antes contra el Zaragoza, controlaba el esférico y se acercaba con asiduidad a la meta de Fuzato, pero les faltaba un último pase de calidad para crear una ocasión de peligro.

Un codazo de Mitrovic al borde de la frontal propició la acción más peligrosa de la primera parte para el Atzeneta, aunque terminó en fuera de juego del delantero valenciano. Reaccionó el Getafe en la siguiente acción con un cabezazo de Latasa que se marchó desviado por poco.

Los de Bordalás no estaban cómodos en el partido, pese a ser muy superiores. No encontraban cómo contraatacar y no conseguían ganar las segundas jugadas a los despejes de Omar Alderete, muy dominante en todos los duelos, aunque el Getafe no encontró la continuidad para poner en apuros al Atzeneta, que marcaba al hombre y que no tenía pegas en compactarse y replegarse con las líneas muy juntas.

Salió con más ímpetu el Getafe a la segunda mitad, con los de Bordalás buscando la espalda de los centrales a través de pases en largo de los defensas. En esas, un envío de Damián al área y mal despejado por parte de Ballester terminó en los pies de Latasa, que perforó la portería de Ferri.

No dejó de creer el Atzeneta, que apenas dos minutos después centró al área que protegía Fuzato, quien intentó atajar el balón pero, sin quererlo, lo dejó en los pies de Gorxa, que fusiló a puerta vacía e hizo el empate.

Pero los de Bordalás comenzaron a controlar el partido, intentaron tomar el timón de la situación y comenzaron a atacar con más profundidad por bandas. Tras introducir en el campo a Rico, Maksimovic y Mayoral, una falta botada desde casi el medio del campo terminó en un brillante cabezazo de Latasa, que ponía el 1-2 en el marcador.

Los locales querían reaccionar de nuevo, pero las piernas empezaron a fallar y sus ataques tenían más corazón que cabeza ante un Getafe que se empezó a replegar y en el que el Atzeneta no encontraba espacios.

No podían galopar a la contra, tampoco hallaban pases en el último tercio por la consistencia de Maksimovic y el sueño de una nueva gesta copera del Atzeneta terminó por esfumarse.