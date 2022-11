Arrasate se sube al carrusel de emociones de la Copa

El técnico de los rojillos ve a su equipo capaz de hacer algo importante en esta edición del torneo "Tenemos plantilla para sacar un once bueno en Copa y los 23 puntos en la Liga te dan la posibilidad", reconoció

La localidad de Fuentes de Ebro, a tan solo 27 kilómetros de Zaragoza capital, vivirá este sábado su sueño de un tarde de otoño con la visita de Osasuna, al que se enfrentará el equipo representativo de la localidad con el objetivo de desmentir a Calderón de Barca y a su famosa frase "los sueños, sueños son".

Al Fuentes le tocó la lotería el día del sorteo de la Copa del Rey que le emparejó contra el conjunto navarro porque, como señaló su presidente, Jesús Linares, "es algo que no se va a volver a repetir".

Y con esa ilusión afronta, no solo el equipo, sino este pueblo de 4.600 habitantes esta eliminatoria en la que posiblemente más de la mitad de ellos estarán en el campo del San Miguel, que con la ampliación que se ha realizado para recibir al conjunto pamplonica podrá albergar a 3.000 espectadores que acudirán con la ilusión de que se produzca el milagro con que sueñan, eliminar al Osasuna.

La mente racional dice que es imposible dejar en la cuneta a un equipo que está cinco categorías más arriba pero soñar es gratis y la ilusión no se la quita nadie ni al equipo ni a los fuenteros y fuenteras. La pregunta que se hacen todos esta semana es "¿y por qué no?".

Pero independientemente de ello para todos será un día para disfrutar y para presumir de que en una tarde otoñal pasó por el San Miguel todo un clásico de Primera como Osasuna.

Precisamente ese será el gran objetivo, que la eliminatoria sea una fiesta de todo el pueblo y la comarca, que todo el mundo disfrute y si al final se le puede poner la guinda de un triunfo, más utópico que real, pues mejor que mejor.

El conjunto zaragozano, según señaló su entrenador, Iván Ballestero, intentará ser fiel a su estilo y no cambiar nada a pesar de tener delante a un Primera división. Ser valientes y no tener miedo es la consigna del técnico para intentar poner en aprietos al conjunto de Pamplona.

Osasuna debuta en la Copa del Rey ante el Fuentes de Ebro con el objetivo de pasar de ronda en el torneo del KO después del varapalo liguero frente al Barcelona.

La derrota ante los culés frenó en seco el gran momento de forma que atravesaba un conjunto navarro que había recuperado la esencia perdida jornada atrás. A pesar de ello, las sensaciones son óptimas para seguir creyendo en el equipo.

“Creo que este año es diferente y tenemos que intentarlo. Tenemos plantilla para sacar un once bueno en Copa y esos 23 puntos te dan la posibilidad. Ojalá este año sea el año”, ha afirmado Arrasate en rueda de prensa ante el choque de este sábado.

La ilusión por hacer un buen papel en esta competición es palpable en la afición navarra. Llegar lejos en la Copa es uno de los objetivos propuestos por un equipo capaz de competir frente a los grandes.

A pesar de la última derrota ante el Barcelona, equipo y afición son conscientes de la buena temporada que están llevando a cabo. El parón liguero servirá a los de Arrasate para maquillar aquellas cosas que les han impedido sumar más puntos de los que llevan.

El de Berriatua ha pedido “seriedad” a sus pupilos ante el choque: “Quiero ver esas ganas de pasar. La gente que está jugando menos, no espero nada de ellos porque los veo entrenar todos los días y si no están jugando no es porque estén mal, sino porque otros están mejor”.

A pesar de haber rotado de manera asidua en liga, Arrasate dará minutos a los menos habituales con la idea de refrescar al equipo y dar descanso a aquellos futbolistas que han tenido más minutos en Liga.

Será momento para ver a los Roberto Torres, Pablo Ibáñez o Jorge Herrando. El resto del once lo completarán piezas importantes. Osasuna no quiere sorpresas ante un rival menor que se verá apoyado por su público.

POSIBLES ALINEACIONES

Fuentes: Borja; Roche, Rubio, Jorge, Lato; Garín, Briz; Casaló, Molinero, Pepe; Requeno.

Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Aridane, Herrando, Manu Sánchez; Pablo Ibáñez, Roberto Torres, Darko, Moncayola, Kike Barja; Kike García.

Arbitro: Juan Luis Munuera Montero (Comité de Andalucía).

Estadio: San Miguel.

Hora: 16.00