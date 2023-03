¿Quién es el árbitro del clásico Real Madrid - Barcelona de Copa?

Munuera Montero únicamente ha arbitrado otro clásico, el de las semifinales de la Supercopa de España 2021-22, en la que el Real Madrid venció por 2-3 al Barça en la prórroga El colegiado español le ha pitado un total de 20 partidos a los 'culés' con un saldo de 13 triunfos, tres empates y cuatro derrotas

El colegiado José Luis Munuera Montero será el encargado de dirigir el enfrentamiento entre Real Madrid y Barça correspondiente a la ida de la semifinal de Copa del Rey. El árbitro de 39 años y con experiencia internacional estará acompañado de José Luis González González en el VAR.

Munuera Montero alcanzó la Primera división en 2016, tras tres temporadas en Segunda. La Federación Internacional de Fútbol Asociación designó en 2019 que el colegiado andaluz conseguía la internacionalidad y se convertía en árbitro FIFA.

El colegiado español únicamente ha arbitrado otro clásico, el de las semifinales de la Supercopa de España 2021-22, en la que el Real Madrid se clasificó en la final tras vencer 2-3 al Barça en la prórroga.

Historial con el Barça

Munuera Montero, que pertenece al Colegio de Árbitros de Andalucía, le ha pitado un total de 20 partidos a los 'culés' con un resultado no muy positivo. El saldo de los azulgranas es de 13 triunfos, tres empates y cuatro derrotas con el colegiado dirigiendo el encuentro.

El último partido en el que Munuera dirigió al Barça esta temporada fue en el Metropolitano, en la que los que el conjunto liderado por Xavi Hernández ganó por 0-1 con gol del lesionado Pedri.

Historial con el Real Madrid

El trencilla andaluz ha arbitrado 13 partidos oficiales del Real Madrid, con un balance de 11 victorias blancas, 1 empate y 1 derrota. Los dos partidos que dirigió Munuera Montero donde los blancos no consiguieron la victoria fueron en el Santiago Bernabéu, en Copa del Rey ante el Numancia (2-2) y en La Liga frente a la Real Sociedad (0-2).

Además, el partido ante los donostiarras es el del famoso "todo OK, José Luis, todo OK" que salió desde la Sala Vor después que Munuera Montero no señalará un posible penalti de Rulli sobre Vinicius Junior.

El último encuentro en el que arbitró a los de Ancelotti es bien reciente, el Osasuna-Real Madrid (0-2) del pasado 18 de febrero.