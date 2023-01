La Supercopa, un título imprescindible para el Barça

El equipo blaugrana tiene hambre de conseguir el primer trofeo de la 'era Xavi' Ancelotti, un especialista en finales, espera que el Madrid no caiga en el error de la autocomplacencia

Hambre tiene el Barça. Hambre de títulos. Y más hambre tiene aún Xavi, necesitado de abrir las puerta del Museu del Camp Nou para depositar la Supercopa de España, un trofeo que serviría como palanca deportiva para impulsar un club derruido en lo económico, incapaz todavía de supurar la irreparable marcha de Messi. Un equipo conectado emocionalmente con una afición que acude en procesión a su templo, con una media de casi 90.000 culés por partido mezclados con miles de turistas que incluyen esa visita a una ruta que les lleva también por La Pedrera, Casa Batlló, Sagrada Familia…

Hambre de vivir un clásico en el desierto, el primero oficial que se libra fuera de España, que supone, según Xavi, “una oportunidad de oro” para besar el primer título de su era.

El Barça vive en una época de miseria deportiva. Con una triste Copa (abril 2021) como único motivo que no le permite ni presumir, mientras el Madrid habita en estos tiempos en la opulencia disfrutando de su triple corona: dueño de Champions, Liga y hasta de la Supercopa. No solo eso. Ha sobrevivido el club blanco y, por supuesto, el equipo a la que se suponía debía ser traumática marcha de Cristiano Ronaldo. Traumática resultó para el portugués, ahora exiliado en Riad, agotando sus últimos días lejos de la elite. Al Madrid, en cambio, todo le ha ido bien.

Barriga llena o vacía

Se enfrentan en Riad un Barça hambriento, a quien hasta un mendrugo de pan le cae de maravilla, y un Madrid saciado, que parece haber perdido el apetito. Pero Xavi no se fía. “En las finales ellos tienen un gen competitivo muy grande y lo tenemos que igualar”, exigió el técnico, convencido de que el clásico de Arabia es fundamental. Tanto en el presente inmediato como en el futuro porque tendrá impacto en todo lo que venga después. “Con un título en el bolsillo, todo cambia”, afirmó Xavi.

Ancelotti y Xavi posaron con el trofeo de la Supercopa de España | EFE / RFEF (PABLO GARCÍA)

Ancelotti, “un caballero” del fútbol, según lo definió el propio técnico azulgrana, también sabe que las noches de caviar y lujo se olvidan fácilmente si el Barcelona te quita un título. Por muy poca Supercopa que sea. “No es verdad que tengamos la barriga llena. Hablamos de jugadores que han empezado a ganar en el 2013 y siguen ganando. Nunca se han llenado la barriga, nunca se va a llenar”, proclamó el técnico italiano apremiando a su equipo a que no caiga esta noche en la autocomplacencia. “El Madrid es un club muy exigente, no te permite pensar que tienes la barriga llena”, añadió Ancelotti.

En el Barça, la barriga anda vacía desde hace meses y meses. Meses de hambruna en una plantilla donde solo nueve jugadores (Busquets, Sergi Roberto, Alba, Ter Stegen, Dembéle, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Araujo y Pedri) de los 24 que dirige Xavi han festejado un título con la camiseta azulgrana, síntoma de la alarmante escasez de alegrías que estrangula la esperanza del club.

Ancelotti y las finales

“El aspecto psicológico es fundamental. Y ellos tienen un punto de ventaja porque han jugado más finales, pero nosotros debemos poner más ganas, más ambición porque hace tiempo que no ganamos ningún título”, admitió el técnico del Barça, recordando que tiene “muchos jugadores jóvenes que no han ganado nada”. Son mayoría. En el Madrid, no. Además, Ancelotti no pierde una final desde hace una década. Ocurrió en el 2014 cuando caía ante el Atlético. Y si es a partido único, ese registro es todavía más asombroso. Data del 2010. Entonces, Xavi aún jugaba en el Barça de Guardiola cuando el técnico dirigía al Chelsea que perdió la Community Shield contra el Manchester United (1-3).

Xavi Hernández, dando instrucciones durante el partido | EFE

“Anda que me das esperanzas, ¿eh?”, bromeó Xavi con una sonrisa de sorpresa ante la magnitud de las gestas de ‘Carletto’. “Las estadísticas están para cambiarlas. Recuerdo que yo también he tenido mucha suerte en las finales. ¡Así que, adelante! Es un extra de motivación brutal. Si encima me dices que no pierde una final a partido único desde el 2010, me motiva todavía más”, apuntó, consciente de que “en el Barça es innegociable ganar”.

Para el Madrid, y si tiene enfrente a los azulgranas, también resulta innegociable ganar. Y con un título en juego, más aún. “Significaría mucho para nosotros este título y con el extra del Madrid… Significaría mucho”, concluyó Xavi. Y tanto que significaría mucho porque acabaría con tanta hambre.