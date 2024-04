Ancelotti defiende la forma de eliminar al City: "Háblame del mar, marinero"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respondió con ironía a los que han criticado su planteamiento defensivo en el Etihad Stadium para eliminar al Manchester City de la Liga de Campeones, aseguró que no ha visto a "ningún aficionado madridista triste", elogió la manera de la que sus jugadores apartan el ego por "el éxito del equipo" y dijo que hay un dicho en España que le gusta mucho: "háblame del mar, marinero".

"No me sorprende, cada uno puede opinar, para nosotros es muy claro como tenemos que jugar. Hay dos aspectos, defensivo y ofensivo que tienes que manejar bien cuando tienes la pelota y también cuando no la tienes. A veces hay partidos que tienes la pelota menos de lo normal y tienes que estar bien los noventa minutos como estuvimos", analizó.

"A día de hoy no he encontrado a ningún aficionado nuestro triste, no sé si van a salir los próximos días. Están todos muy contentos y estoy muy de acuerdo porque el equipo ha dado la cara aún más. Hay un dicho en España que me gusta mucho: háblame del mar, marinero".

Pese a lo sufrida de la clasificación a semifinales, en la tanda de penaltis, 'Carletto' confesó que lo pasó peor en la Liga de Campeones de las remontadas ante el Chelsea en el Santiago Bernabéu.

"Es una noche importante más que sufrida. Sufrí más contra el Chelsea porque estuvimos fuera muy cerca del final del partido. En el doble partido contra el City hemos estado muy poco tiempo fuera. Ha sido mayor el tiempo clasificados que eliminados. Eso explica por qué pusimos el bloque muy atrás, porque la mayoría del tiempo estuvimos clasificados. Más dificultad contra el City, más sufrimiento contra el Chelsea", opinó.

Rueda de prensa de Ancelotti / EFE

En un nuevo capítulo del Real Madrid en su larga historia en la Liga de Campeones, la tanda de penaltis del Etihad queda para el recuerdo. Ancelotti explicó la elección de jugadores por la confianza que transmitieron cuando fueron preguntados y reconoció que solamente había visto a Antonio Rüdiger tirarlos en un entrenamiento.

"Tenemos la idea de preguntar a los jugadores cómo se encuentran en un momento importante en el que tienen que estar listos y preparados. En ese momento todo el mundo ha ayudado mucho, Kepa fue importante, teníamos muchos informes Luis Llopis que trabajó mucho para tener máxima información posible de los lanzadores. Todo salió bien", analizó.

"Los penaltis los hemos ensayado sólo el lunes antes de salir. Rüdiger tiró tres y marcó los tres. Nunca le había visto tirar uno pero son momentos en los que el aspecto técnico es secundario y el más importante es el emotivo. Si un jugador está equilibrado y tiene la tranquilidad necesaria para tirar, lo va tirar. Por eso es importante hablar con ellos y que sean honestos y sinceros", añadió.

De los cinco lanzadores del Real Madrid, tres fueron defensas. Lucas Vázquez, Nacho Fernández y Rüdiger tomaron la responsabilidad y no fallaron.

"A veces ha pasado que en un tanda tienes dificultad para encontrar cinco que vayan a tirar. El otro día había más y elegimos los que a nivel emotivo estaban más convencidos de hacerlo", desveló.

Y elogió 'Carletto' la manera de que jugadores como Vinícius Junior o Jude Bellingham, estrellas del Real Madrid, trabajaron por el equipo renunciando a lucir en sus virtudes ofensivas.

"La fuerza de un equipo es la fuerza de un grupo de trabajo y de jugadores que anteponen su ego personal al éxito del equipo. El partido puede dejar dudas por un lado pero por otro ver un compromiso así es bastante raro en un equipo de nivel top", sentenció.