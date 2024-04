Un Madrid cansado quiere finiquitar la Liga en el Clásico

Ancelotti prepara contra reloj la visita del Barcelona que puede ser decisiva para el desenlace de la Liga. El italiano tiene que valorar en qué estado físico llegan los jugadores que participaron en el partido ante el City, que exigió un gran desgaste físico y que puede pasar factura en el Clásico.

La idea del italiano es mantener el bloque que viene utilizando, en el que podría haber pequeñas variaciones y pendiente del estado de Mendy, que no se ha entrenado por pequeñas molestias, y Carvajal, que sí lo ha hecho tras no hacerlo ayer. También Courtois, que se ha sumado al grupo tras superar su última lesión, aunque no se espera que esté en la convocatoria para el partido de mañana.

Mendy, duda

La batalla en el Etihad no dejó bajas, aunque sí algún jugador tocado como Vinicius, Carvajal y Mendy. El brasileño se ha recuperado plenamente, mientras que el canterano ha necesitado descansar para ver si llega o no al partido de este domingo.

Mendy no se entrenó con el equipo / Efe

El otro lateral arrastra molestias musculares y habrá que esperar ver si puede jugar, aunque el italiano espera contar con él. La carga física con la que llegan al Clásico es alta, pero la intención de Ancelotti es confiar en el mismo once que jugó el miércoles, con la duda de Tchouameni, que entraría en el equipo ya sea de central o en el centro del campo.

Un Barça al alza

En el vestuario blanco cierran filas para hacer un “último esfuerzo” ante el equipo azulgrana, el único rival que está resistiendo su velocidad de crucero en la clasificación. El objetivo es darlo todo para intentar finiquitar la Liga y ampliar a once puntos la distancia en la tabla con 18 por jugarse, una diferencia que puede ser definitiva.

Saben que no lo van a tener fácil, y no creen que los problemas en el vestuario culé por las declaraciones de Gundogan afecten a su rendimiento tras la mejoría mostrada en los últimos meses. Por eso, respeto total a este Barça que se está mostrando rocoso y competitivo.

El Madrid respeta al Barça / Efe

Ancelotti trabaja para evitar confianzas y recuperar físicamente a sus jugadores. La temporada está siendo larga y exigente, pero el italiano no se cansa de decir que físicamente están bien.

La idea es mantener la defensa titular que jugó ante el City si Carvajal se recupera. En caso contrario, Lucas Vázquez sería su relevo para acompañar a Rudiger, Nacho y Mendy con Lunin bajo palos. Si Mendy no llega, Fran García tiene opciones, aunque sin descartar a Camavinga. El italiano no descarta a Militao, aunque sería precipitado ponerlo en un partido de tanta exigencia.

Camavinga, Tchouameni y Modric

En la medular todo apunta a que Tchouameni será titular sustituyendo a Camavinga, aunque no se descarta que sea central para mantener el medio de campo que jugó en el Etihad con Camavinga, Valverde, Kroos y Bellingham. Ancelotti volverá a repetir el ataque con la pareja brasileña Rodrygo-Vinicius, que llevan 22 partidos jugados juntos esta temporada.

Este es el plan inicial, pero no se puede descartar la posibilidad de que Modric tenga alguna opción de salir de inicio por Kroos. El croata está haciendo un final de curso pletórico, en una temporada en el que Ancelotti lo ha dosificado y el jugador se ha programado para llegar bien a los partidos finales en los que se juegan los títulos.