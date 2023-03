Horario y dónde ver por TV la Tirreno Adriático 2023

A qué hora y dónde ver por televisión en España las etapas de la Tirreno - Adriático de este año En España, todas las etapas de la prueba italiana se podrán ver por televisión

La Tirreno - Adriático 2023 se disputa desde el lunes 6 de marzo hasta el próximo domingo 12 con un recorrido de 1171 kilómetros y un cartel repleto de favoritos.

En la edición de este año estarán algunos de los grandes nombres del pelotón internacional como Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert.

También reaparece en competición esta temporada el esloveno Primoz Roglic.

Por lo que respecta a la representación española, los más destacados serán Enric Mas, del Movistar Team, y Mikel Landa, del Team Bahrain Victorious.

La ‘Carrera de los Dos Mares’ reunirá a grandes figuras del pelotón que lucharán por un tridente de campeón. En 2022 el campeón de la prueba fue Tadej Pogacar, que se impuso a Jonas Vingegaard.

Este año, ambos ciclistas han optado por participar en la París Niza para preparar las grandes vueltas.

En España, la Tirreno - Adriático 2023 no se podrá seguir por televisión en abierto en ningún canal.

Eso sí, la prueba italiana se podrá ver por Eurosport en los canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD disponibles en DAZN.

Etapa 1: Lunes 6 de marzo. Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11,5 kms, contrarreloj individual): 13:15 - 16:00 horas (CET)

Etapa 2: Martes 7 de marzo. Camaiore - Follonica (209 kms): 13:15 - 16:00 horas (CET)

Etapa 3: Miércoles 8 de marzo. Follonica - Foligno (216 kms): 13:15 - 16:00 horas (CET)

Etapa 4: Jueves 9 de marzo. Greccio - Tortoreto (218 kms): 13:15 - 16:00 horas (CET)

Etapa 5: Viernes 10 de marzo. Morro d’Oro - Sarnano-Sassotetto (168 kms): 13:15 - 16:00 horas (CET)

Etapa 6: Sábado 11 de marzo. Osimo Stazione - Osimo (193 kms): 15:00 - 16:45 horas (CET)

Etapa 7: Domingo 12 de marzo. San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (154 kms): 15:00 - 16:45 horas (CET)

