Oier Lazkano, campeón de España de ruta

El ciclista de Vitoria-Gasteiz del equipo Movistar se consagró campeón de España de ciclismo en ruta Oier Lazkano lanzó un ataque a 26 kilómetros de la meta y se quedó solo en la cabeza de carrera

Este domingo 25 de junio, Oier Lazkano, del equipo Movistar, se consagró campeón de España en la prueba en ruta, que se desarrolló entre San Lorenzo del Escorial con una distancia de 186,1 km.

El ciclista de Vitoria-Gasteiz formó parte de la fuga principal del día y lanzó un ataque decisivo a 26 kilómetros de la meta, asegurando la victoria. Juan Ayuso del equipo UAE Emirates llegó en segundo lugar, seguido de Álex Aranburu del Movistar en la tercera posición, ambos a 6 segundos del campeón.

Después de los primeros 40 kilómetros, Carlos Verona del Movistar y Javier Romo del Astana Qazaqstan protagonizaron un ataque. El pelotón se fragmentó y detrás de la pareja líder se formó un grupo de 40 ciclistas, aunque no hubo cooperación entre ellos. Otro grupo conformado por Pablo Castrillo del Kern Pharma, Eugenio Sánchez del Kern Pharma, José María García del Electro Hiper Europa, Iván García Cortina del Movistar, David González del Caja Rural-Seguros RGA, Javi Serrano del Eolo Kometa y Xabier Isasa del Euskaltel- Euskadi también intentó escaparse, pero el pelotón aceleró y alcanzó a los siete corredores.

Después de un breve período de calma, José Manuel Díaz Gallego del Burgos BH, Héctor Carretero del Kern Pharma, Pablo Castrillo del Kern Pharma, Julen Amezqueta del Caja Rural-Seguros RGA, Gorka Izagirre del Movistar y Oier Lazkano del Movistar saltaron del pelotón, pero su intento tampoco tuvo exito.

En el ascenso de Cruz Verde, el pelotón se volvió a romper. Romo y Verona fueron alcanzados por Gonzalo Serrano del Movistar, Lazkano, Izagirre, Urko Berrade del Kern Pharma, Castrillo, Raúl García del Kern Pharma, Pau Miquel del Kern Pharma, Amezqueta, Abel Balderstone del Caja Rural-Seguros RGA y Víctor De la Parte del TotalEnergies. Poco después, Juan Ayuso del UAE Emirates se unió a ellos.

Así, un grupo de 13 ciclistas se estableció en la cabeza de la carrera. El equipo Euskaltel-Euskadi tomó la iniciativa en el pelotón y fue seguido por el equipo Caja Rural. Ambos equipos redujeron la desventaja con el grupo líder, pero también se produjeron movimientos en la cabeza. Oier Lazkano lanzó un ataque a 26 kilómetros de la meta y se quedó solo en la cabeza de carrera. En el grupo perseguidor, el equipo Movistar tenía cuatro ciclistas más, pero al tener un compañero en la cabeza, decidió no colaborar y no hubo entendimiento entre los demás corredores. Más atrás, el pelotón no logró acercarse al segundo grupo.

De esta manera, Oier Lazkano coronó con una victoria el buen trabajo de su equipo y lucirá el maillot de campeón de España durante la próxima temporada.

Clasificación:

1. LAZKANO Oier (Movistar) 4:13:12

2. AYUSO Juan (UAE) +0:06

3. ARANBURU Alex (Movistar) m. t.

4. HERRADA Jesús (Cofidis) +0:10

5. SORARRAIN Gorka (BAI - Sicasal) +0:12

6. ADRIÀ Roger (Kern Pharma) +0:14

7. LÓPEZ Jordi (Kern Pharma) m. t.

8. GUTIÉRREZ Carlos (Padronés-Cortizo) +0:22

9. GONZÁLEZ David (Caja Rural) m. t.

10. MARTÍNEZ Víctor (Electro HE) m. t.