Nairo despeja los rumores sobre su retirada: "Voy a seguir peleando por competir"

El ciclista colombiano, lejos de anunciar su retirada en la rueda, manifestó que quiere seguir compitiendo El ex del Arkea se encuentra sin equipo y está sancionado por la UCI por infringir su reglamento en el uso de Tramadol

Nairo Quintana tiene cuerda para rato. El ciclista colombiano busca equipo y se encuentra en plena forma, tal y como afirmó en una rueda de prensa convocada hoy para hablar sobre su futuro.

El anuncio de su comparecencia había desatado los rumores en Colombia sobre una posible retirada, pero nada más lejos de la realidad. "No me rindo. Sigo adelante. Estoy en muy buena forma. Voy a seguir batallando por competir. Soy un corredor honesto que he cumplido las reglas", sentenció el ciclista ante los medios en Bogotá.

"Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio Estos momentos de incertidumbre no han sido fáciles pero los asumo con el apoyo incondicional de mi familia", explicó."Me considero un luchador que, ante todo, reconozco en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias: la pobreza, desigualdad, discriminación y la injusticia. Mi carrera como aficionado, como corredor aquí y luego en Europa con Movistar y Arkea han sido públicas", explicó en el comunicado que leyó ante los periodistas.

El año pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó el recurso de Quintana contra la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico por el uso de tramadol durante el Tour.

Quintana ya había manifestado en ocasiones anteriores su deseo de seguir "pedaleando fuerte" en el World Tour y estar en las grandes carreras, pero por el momento se encuentra sin escuadra tras su salida del Arkea Samsic.

"Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores", explicó y afirmó que "quiero volver a competir, ponerme un dorsal".