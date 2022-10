El ciclista Tom Pidcock presenta en Barcelon la 'app' 'Link My Ride'

La plataforma ayuda a conectar a los ciclistas que buscan conectarse y salir en bicicleta. "Queríamos crear una manera simple para que cualquier ciclista pudiera planificar y crear salidas en grupo", explicó el cofundador Jacques Sauvagnargues

Jacques Sauvagnargues y su ex-compañero de equipo, Tom Pidcock, actual ciclista del equipo INEOS Grenadiers, campeón Olímpico de MTB y ganador de etapa del Tour 2022, presentaron la aplicación 'Link My Ride' en Barcelona.

'Link My Ride' es la plataforma pre-salida que permite a los ciclistas explorar, planificar y crear grupos y salidas.

En el acto estuvieron presentes los fundadores, y un gran elenco de asistentes del mundo de la empresa y del mundo del ciclismo barcelonés.

El triatleta olímpico Xavi Llobet fue el encargado de animar el acto y entrevistar al fundador, Jacques Sauvagnargues.

La plataforma de uso gratuito ayuda a conectar a los ciclistas que buscan conectarse y andar en bicicleta.

'Link My Ride' ha sido creada para ciclistas, por ciclistas con experiencia profesional anterior y actual.

Ex compañeros de equipo, Sauvagnargues y Pidcock desarrollaron la idea como una forma de aumentar el ciclismo y la participación a nivel mundial y de simplificar la forma en que se organizan las salidas en grupo.

"Organizar salidas en grupo, encontrar salidas con clubes locales para unirse, o conectarse con otros ciclistas para salir a rodar, nunca ha tenido una solución tan sencilla”, explicó Jacques Sauvagnargues. “Queríamos crear una manera simple para que cualquier ciclista pudiera planificar y crear salidas en grupo y hacer que conectarse y socializar con otros ciclistas sea una experiencia más sencilla y agradable. También queríamos crear un espacio para que los clubes pudieran administrar a sus miembros y sus salidas en grupo”.

'Link My Ride' es de uso gratuito para los ciclistas que se registren individualmente. También hay un portal de clubes a medida, lo que facilita la gestión de los miembros y las salidas del club que cuesta 275 € al año.

La aplicación funciona mostrando al ciclista a otros usuarios en el mapa y destacando salidas y clubes cerca del usuario o en una área definida.

Al usar la aplicación, el usuario puede seguir a otros ciclistas para ver sus actividades, descubrir y unirse a clubes locales, interactuar con otros usuarios y también subir sus propias rutas para crear salidas en grupo.

El Portal de Clubes, al que se accede a través de una plataforma web, permite a los abonados organizar sus viajes, gestionar las membresías, así como la equipación del club.

También sirve como una herramienta de marketing para el club mostrándose a otros ciclistas no socios, usuarios en el área que estarán al tanto del club a través de la aplicación 'Link My Ride'.

"Me he unido a salidas en clubes y grupos desde siempre, pero siempre ha faltado algo para hacerlo fácil y rápido. Estamos muy emocionados de traer finalmente la aplicación Link My Ride para ciclistas de todo el mundo", apuntó Pidcock.