La venganza del Arsenal (por fin) ya está preparada

Han sido muchos años esperando este momento. Muchos años pensando en un ogro llamado Bayern, que llegaba todas las noches de Champions para atormentar todos y cada uno de los sueños 'gunners'. Pero ese monstruo escondido en el armario, el que parecía imbatible, ya es cosa del pasado.

El Arsenal ha crecido, se ha vuelto a hacer 'grande' y, como los niños, lo que eran monstruos desde aquel lejano 2005, el primero de las cuatro eliminaciones consecutivas ante los bávaros, ahora no son más que rivales.

El Arsenal, favorito

Porque el Arsenal, ahora sí, es capaz de competir de tú a tú a cualquiera y está listo para lo que parecía imposible: eliminar al Bayern de Europa. Los 'gunners' cayeron en 2005, 2013, 2014 y 2017 en manos de su ogro bávaro. Especialmente dura fue la última, con un 5-1 en la ida y otro 1-5 en la vuelta.

Lewandowski, clave en el Bayern de Guardiola en 2015 / EFE

Hoy, la realidad es bien distinta. El Arsenal aterriza a este partido de ida de cuartos como favorito y con todos argumentos del mundo para poder pasar a semis. Viene de ser el nuevo líder de la Premier a falta de siete jornadas, "es el mejor equipo de Inglaterra", en boca de Tuchel, con un proyecto y una idea de juego que está afianzándose a velocidad de crucero y con su equipo de gala en plena forma.

Arteta tiene su mejor once en perfectas condiciones, con una línea defensiva que todavía no ha encajado ni un solo gol en el Emirates en esta Champions, y con los tres de arriba listos para 'liarla'. Saka y Martinelli ya están a tope y probarán la fiabilidad de un Bayern que es capaz de todo. De lo mejor... y, sobre todo, de lo peor.

Un Bayern con muchas caras

De pasar por encima de la Lazio en la vuelta de los octavos de la Champions a caer ante el Heindenheim en Bundesliga y regalarle el título al Leverkusen. Eso es este Bayern, un equipo tremendamente irregular y con un Tuchel que, pese a marcharse a final de temporada, quizás pueda hacer las maletas antes de hora.

Tuchel, muy nervioso durante la derrota ante el Heidenheim (3-2) / EFE

Los bávaros se aferran a esta Champions como clavo ardiendo para salvar una campaña que está siendo para olvidar. Con muchas críticas en el entorno que abogan por la destitución inmediata del técnico, Tuchel tiene en esta eliminatoria su última oportunidad para demostrar la categoría de entrenador que es. Que nadie dé por muerto a este Bayern.

Porque pese a que la dinámica y el juego no sean los mejores de su historia, los bávaros tienen argumentos para creer en asaltar el Emirates. A su potencial ofensivo con Kane, Musiala y compañía se les sumará Sané y Coman, que entrenaron en las últimas horas al mismo ritmo que sus compañeros y apuntan directamente al once. Tampoco tienen bajas importantes los bávaros.

No le valen a Tuchel los experimentos. Es un partido de todo o nada e irá con su mejor once. Y eso significa que Kim Min-jae y Upamecano estarán en el banquillo. Después de su paupérrimo partido ante el Heidenheim, De Ligt y Dier regresarán al once y formarán junto a Kimmich y Davies en la retaguardia. Pocas sorpresas habrá en un once que puede competirle a cualquier equipo. Todos dan al Arsenal como favorito, pero el Bayern sigue siendo el Bayern.