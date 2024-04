Arsenal, Liverpool o City: ¿Quién lo tiene mejor?

Ahora sí que entramos en la recta final. Esa parte de la temporada donde está prohibidísimo fallar. Porque un error ahora puede costar muy caro. Y lo que está en juego es, ni más ni menos, que el título de la Premier League. Entre Arsenal, Liverpool o City, ¿quién tiene el mejor calendario?

Solo podrá quedar uno. Una de las Premier Leagues más ajustadas de la década está llegando a su fin, y todavía no está nada claro quién se coronará campeón. Pero lo que sí que está claro es que tan solo quedan siete jornadas por delante.

A dia de hoy, el Arsenal de Mikel Arteta ocupa la posición más alta de la tabla con 71 puntos, los mismos que tiene el Liverpool, pero que es segundo porque la diferencia de goles favorece al conjunto 'gunner'. Mientras que el Manchester City es tercero con un punto menos (70).

El tropiezo del Liverpool en Old Trafford (2-2) y las cómodas victorias de Arsenal y Manchester City ante Brighton y Crystal Palace, respectivamente, han alterado un poco las predicciones del superordenador de 'Opta' sobre la carrera por el título.

Here's what Liverpool's draw at Old Trafford has done to our supercomputer's title race predictions.



Arsenal are the biggest winners from Matchday 32 ⬇️ https://t.co/lHvrF6BYa0 pic.twitter.com/wDqWHpCnby — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 7, 2024

Y aunque primero deben centrarse en sus respectivas eliminatorias europeas - el Arsenal se mide al Bayern el martes, el City al Madrid el miércoles y el Liverpool al Atalanta el jueves (21:00h) - en la siguiente jornada, el líder recibe al quinto clasificado, el Aston Villa de Unai Emery, que quiere recuperar la cuarta plaza que le arrebató un Tottenham con el que está empatado a puntos (60); los 'reds' se verán las caras con el Crystal Palace, que no le puso las cosas fáciles al City el pasado sábado; y los 'citizens' enfrentarán al Luton en casa.

EL CALENDARIO DEL ARSENAL

Jornada 33: Arsenal vs Aston Villa (13-14 abril), Jornada 34: Wolves vs Arsenal (20-21 abril), Jornada 29: Arsenal vs Chelsea (23-25 abril), Jornada 35: Tottenham vs Arsenal (27-28 abril), Jornada 36: Arsenal vs Bournemouth (4 mayo), Jornada 37: Manchester United vs Arsenal (11 mayo), Jornada 38: Arsenal vs Everton (19 mayo).

EL CALENDARIO DEL LIVERPOOL

Jornada 33: Liverpool vs Crystal Palace (13-14 abril), Jornada 34: Fulham vs Liverpool (20-21 abril), Jornada 29: Everton Liverpool (23-25 abril), Jornada 35: West Ham vs Liverpool (27-28 abril), Jornada 36: Liverpool vs Tottenham (4 mayo), Jornada 37: Aston Villa vs Liverpool (11 mayo), Jornada 38: Liverpool vs Wolves (19 mayo).

EL CALENDARIO DEL CITY

Jornada 33: City vs Luton (13-14 abril), Jornada 34: Tottenham vs City (20-21 abril), Jornada 29: Brighton vs City (23-25 abril), Jornada 35: Nottingham vs City (27-28 abril), Jornada 36: City vs Wolves (4 mayo), Jornada 37: Fulham vs City (11 mayo), Jornada 38: City vs West Ham (19 mayo).

¿QUIÉN TIENE MEJOR CALENDARIO?

A priori, parece que quien tiene el calendario más difícil es el Arsenal. Recibe al Aston Villa, que se juega la última plaza de Champions, y al Chelsea, que vive en un mal momento permanente, pero no deja de ser un derbi, y se verá las caras con el Tottenham, que también quiere jugar en la máxima competición europea, y el Manchester United.

Las citas más comprometidas para el Liverpool serán, en principio, en Villa Park y en casa ante el conjunto de Postecoglou. Mientras que a los de Pep Guardiola solo les queda un duelo ante un miembro de 'Big Six' pendiente, y les tocará visitar el Tottenham Stadium.