Carlo Ancelotti sale con todo lo que tiene para enfrentarse al conjunto de Pep Guardiola Militao, la sorpresa positiva del Real Madrid respecto al partido de ida

No valen las especulaciones en un partido como este, así que el Real Madrid sale con todo lo que tiene para enfrentarse al Manchester City en esta apasionante vuelta de las semifinales de la Champions League. En juego está un billete para la gran final y Carlo Ancelotti no piensa ceder terreno. Así que salen todos. El técnico italiano ha decidido apostar por su once de gala en un duelo que se presenta espectacular.

Tenía la duda Carletto del estado físico de Camavinga, pero el francés está recuperado al 100% y será el lateral zurdo del equipo blanco, con Alaba acompañando al recuperado Militao en el eje de la zaga. El brasileño, que se perdió la ida por sanción, regresa de nuevo al once. Por lo tanto, Rüdiger, que fue uno de los mejores en la ida, se queda en el banquillo.

El resto, los de siempre, con Kroos, Modric y Valverde formando el centro del campo y con la tripleta habitual arriba con Rodrygo, Benzema y Vinicius. Hay un billete para la gran final, así que no hay opción para titubeos en la alineación titular.

Este es el once del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius.