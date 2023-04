Problemas para el Betis: Mourinho a punto de 'robarle' un fichaje prioritario

El conjunto bético tiene en su punto de mira a Houssem Aouar El mediocampista del Lyon acaba contrato esta temporada y es una gran oportunidad de mercado

Se acerca el verano y todos los clubes empiezan a planificar ya la siguiente temporada. En este sentido, desde hace meses, el Betis tiene monitorizado a Houssem Aouar, jugador del Lyon, para convertirse en nuevo jugador bético la próxima temporada. No obstante, parece que Mourinho se habría adelantado.

El interés del Betis por el interior del Olympique de Lyon viene de lejos. El verano pasado ya lucharon para llevárselo pero el equipo francés no puso las facilidades que el club verdiblanco requería. Por eso, este año han seguido en contacto con su entorno en busca de que el francés elija unirse al Betis.

Aún así, según informa Calciomercato, la Roma de José Mourinho ya tendría un preacuerdo con Aouar para formar parte de la plantilla de los italianos este verano. Según el mismo medio, el futbolista ya habría pasado un reconocimiento médico y el trato estaría a punto de cerrarse.

De esta manera, el Betis vería como uno de sus grandes objetivos se escapa a coste cero. Así, la Roma formaría una media punta de ensueño con Paulo Dybala y Houssem Aouar. No obstante, el Betis no se rendirá y hasta que el fichaje no se formalice de manera definitiva seguirá peleando por él. Su fortaleza sería la buena relación el Lyon desde el fichaje de Fekir.