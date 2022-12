Xavi: "Sería bueno saber cómo queda la sanción de Lewandowski"

El técnico reconoce que "no es el mejor timing", pero están "contentos" y "sorprendidos" con la decisión "Esta semana hemos entrenado distinto, pensando que no podríamos contar con él", ha añadido

El Barça ha anunciado esta mañana, pocos minutos antes de que diese comienzo la rueda de prensa de Xavi Hernández, previa al partido contra el Espanyol, que sí podrá contar con Robert Lewandowski. El polaco, expulsado frente a Osasuna, fue sancionado con tres partidos por tocarse la nariz mirando al banquillo. No obstante, el Tribunal Central Contencioso de Madrid ha concedido una medida cautelar a la sanción impuesta por el TAD.

"Nos hemos enterado cuando ha acabado el entrenamiento. Hemos preparado el partido con la idea de que no podíamos contar con él. No es el mejor 'timing', pero estamos muy contentos de que pueda jugar. A él también le ha sorprendido el 'timing'. Para mí es una sanción desproporcionada", ha dicho Xavi en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico ha añadido que "ahora el comité de árbitros tiene entre dos y tres días. Sería bueno saber cómo queda la sanción, cuando no podremos contar con él. Tendría que haberse sabido antes. Estas semanas hemos entrenado distinto pensando que no contábamos con él. La organización no está siendo buena. No sé si podremos contar con él ante el Atlético".

En este sentido, la cautelar podría verse anulada en cualquier momento y su presencia para el duelo contra el conjunto colchonero sigue estando totalmente en el aire. El egarense también ha confesado que la semana del duelo contra Osasuna ya advirtió a Lewandowski: "Le dije que vigilara por situaciones que hemos vivido. Y se lo dije esa semana, ten cuidado que a lo mejor el rival te busca. Y me parece desproporcionada la sanción".