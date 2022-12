Xavi: "El partido se le ha descontrolado a Mateu, pero el empate es culpa nuestra"

"Hacemos una primera media hora brillante, pero perdemos dos puntos y es culpa nuestra. Así lo siento" "Ansu ha hecho un cambio tremendo. Le veo en crecimiento y ayudando al equipo"

Xavi no puso paños calientes al empate en el derbi contra el Espanyol (1-1), a pesar de la desquiciante actuación de Mateu Lahoz, que se convirtió en el protagonista del encuentro. El técnico del Barça entonó el mea culpa más allá del arbitraje: "El empate es culpa nuestra. Podemos hablar del árbitro, pero el problema ha sido nuestra falta de efectividad. Hacemos una muy buena primera media hora, creamos 22 ocasiones de gol, pero cuando no eres efectivo das vida al rival y en la segunda parte no salimos con la intensidad necesaria. Acabamos el año líderes empatados con el Real Madrid, pero perdemos dos puntos y es culpa nuestra".

Dicho esto, el de Terrassa analizó la actuación de Mateu Lahoz para concluir que "se le ha descontrolado el partido. Mateu es un árbitro que da la sensación de que controla el partido, que te habla y se comunica, pero hoy no ha sido así y se lo he dicho al final del partido. Ha ido repartiendo tarjetas sin sentido. Un árbitro ha de tener las pulsaciones bajas y hoy no ha sido así".

Xavi no quería escudarse en el arbitraje, pero reconoció: "A mí me gusta hablar y cuando veo una injusticia me gusta decirla. Al final le he dicho que el partido se le había descontrolado y él me ha preguntado si lo creía así. Con el staff decimos que no vamos a protestar, pero lo acabas haciendo, porque ves injusticias". El de Terrassa añadió: "No puedo controlar el arbitraje. Lo he dicho muchas veces, el árbitro tendría que salir, hablar, excplicar lo que ha visto, lo que le han dicho los jugadores... eso les humanizaría. Alba me ha explicado que no le ha dicho nada. No puedo decir más".

El técnico del Barça zanjó el tema arbitral explicando el abrazo con Mateu Lahoz antes del inicio del derbi: "Me ha dicho que se alegraba de verme, sin más". Y volvió a entonar el mea culpa: "No le cuplo de nada, la culpa es nuestra. Yo tengo que controlar lo que depende de mí. La primera media hora es muy buena y luego bajamos el ritmo. Tengo que ser honesto y así lo siento. En mi opinión deberíamos haber ganado bien. Tenemos 22 ocaiones, pero el Espanyol empata en una jugada desgraciada y solo ha tenido otra ocasión de Melamed, pero esta película la hemos visto muchas veces. Son cosas que pasan y es culpa nuestra. Hemos hecho una primera media hora brillante y luego no hemos estado tan bien. Puede pasar, pero cuando pasa tienes que ser más competitivo y dejar la portería a cero".

Con todo, Xavi consideró que el equipo está con él: "Si sientiera que los jugadores no me siguen, me iría a casa. Cuando chutas 22 veces y haces el partido para ganar y no ganas, te enfadas, pero esto pasa. Me enfado conmigo mismo y los jugadores consigo mismos. Todo el barcelonismo está hoy enfadado".

El técnico del Barça también analizó la actuación de Ansu Fati, que fue titular en el retorno a la competición: "A Ansu le veo bien. Ha hecho un cambio tremendo en cuanto a intensidad y trabajo defensivo. Ha ayudado mucho al lateral, ha estado atento a las segundas jugadas, pero le ha faltado lo que al equipo, efectividad. Le veo en crecimiento y ayudando al equipo".