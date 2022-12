Sergi Roberto: "Mateu se ha olvidado que Jordi Alba tenía una amarilla"

El canterano dijo que en el campo "nos sorprendió" la expulsión de Alba cuando solo le dijo al áribtro: "Ha hecho la cama" El capitán blaugrana señaló que el colegiado "nos ha perjudicado un poco en nuestro juego", aunque admitió que "el penalti supongo que era"

Sergi Roberto fue el elegido para realizar las primeras declaraciones posteriores al partido en Movistar y, como no podía ser de otra manera, Mateu Lahoz centró la atención. El capitán en el derbi comentó que el valenciano había sido perjudicial en el juego barcelonista, con sus continuas intervenciones y polémicas decisiones.

Por ejemplo, Roberto explicó la surrealista expulsión de Jordi Alba. "Mateu no sabía que tenía una tarjeta, se había olvidado, no me ha sabido decir... Jordi solo le dijo que le había hecho la cama". El de Reus admitió que "nos ha sorprendido" con su decisión.

El lateral barcelonista no puso en duda la acción que significó el empate espanyolista, "no lo he podido ver, pero supongo que lo era porque ha saltado la bota", aunque matizó que el árbitro "nos ha perjudicado un poco para nuestro juego".