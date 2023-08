Xavi confirma las molestias de Balde en el tobillo

El técnico explicó los motivos de la suplencia del carrilero "Balde no está lesionado, pero tiene algunas molestias"

Alejandro Balde se quedó fuera del once en Villarreal a causa de unas molestias en el tobillo. El viernes, SPORT adelantó que el lateral se había torcido el tobillo durante el entrenamiento. A pesar de que había esperanza de poder contar con él, finalmente el canterano se ha quedado en el banquillo. Antes el envite, Xavi se ha pronunciado al respecto.

"Balde no tiene lesión, pero sí algunas molestias. Ayer no estaba al 100%, estaba incómodo", aseguró en los micrófonos de DAZN antes del choque en La Cerámica. Un día antes, en la rueda de prensa previa al partido, Xavi se había mostrado optimista respecto a la participación de Balde. "En principio no tendrá ningún problema para jugar mañana", aseguró el técnico egarense.

Como informó SPORT, lo de Balde no es gran cosa pero sí suficiente como para condicionarle. Ante esa circunstancia, y más tras las lesiones de Pedri y Araujo, Xavi optó por ser conservador y dar la titularidad a Marcos Alonso, que al fin fue inscrito tras la renovación con diferimiento de Ter Stegen.