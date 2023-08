El Tottenham cierra la puerta al Barça por Lo Celso

El club azulgrana pidió la cesión del argentino, pero los 'Spurs' rechazaron En el Barça dan la operación prácticamente por muerta

Salvo giro inesperado en las últimas horas de mercado, Lo Celso no vestirá la camiseta del Barça la próxima temporada. El conjunto azulgrana se interesó por la cesión del argentino pero el Tottenham respondió con una negativa. La única opcion sería una venta, operación que la entidad catalana está en disposición de poder afrontar. Además, al haber encallado la negociación por Lenglet se ha perdido por ahora una posible vía de entente.

El uso de un cuarto centrocampista, dibujo implantado desde la pasada Supercopa de España, provoca que Xavi vea con buenos ojos el fichaje de un jugador con calidad en el último tercio de campo. Ahí, Lo Celso encajaba. Y más aún teniendo en cuenta que no se trata de una pieza estructural en los esquemas de Ange Postecoglou, el nuevo técnico del Tottenham. Sin embargo, viendo el buen hacer del argentino en pretemporada -dos goles-, el club londinense no ve sentido en desprenderse prácticamente sin rédito del atacante. A pesar de que Lo Celso no ha gozado de minutos en las dos primeras jornadas de Premier, los 'Spurs' valoran su talento como arma de utilidad en cualquier momento que haya rotaciones, lesiones o sanciones.

La historia podría ser diferente en caso de que el Barça pusiera 10-15 millones de euros encima de la mesa, pero la economía del club catalán no lo permite. No para una pieza complementaria y no de necesidad básica como sería Lo Celso, que ni mucho menos enfoca su probable continuidad en Londres como un drama.

Tampoco ha jugado a favor del Barça el hecho de que se hayan estancado las negociaciones por Lenglet. La salida de Conte ha enfriado el deseo del Tottenham por el central galo, por lo que los azulgranas no pueden utilizar esa carta. Esa opción aún no está del todo descartada por el zaguero, aunque fuentes cercanas al entorno del defensa admiten el poco interés mostrado por Postecoglou hasta la fecha.

Solo quedaría, pues, que el Tottenham cambiara de opinión a última hora con Lo Celso y accediera a una cesión simple. En ese caso, además, el Barça no tendría 'fair play' a no ser que se diera alguna salida en la parcela ofensiva.