El secreto de Robert Lewandowski

Lewandowski ya siente Barcelona como su casa

"Después de jugar el Mundial, me he sentido como si volviera a casa". La frase no es de Sergio Busquets sino de Robert Lewandowski, un extraordinario jugador que además ha demostrado una extraordinaria capacidad de integración.

Este es el gran secreto de un jugador que ha brillado desde el primer día en el Barça. Ni su talento, ni su capacidad de lidrazgo, ni su instinto goleador: la clave del rendimiento de Lewandowski ha sido saber encontrarse a gusto en su nuevo club y tener siempre una mentalidad positiva. Si es capaz de mantener esta actitud, los éxitos vendrán solos.