Más transparencia y menos fobias

Lo de dar munición al enemigo es una práctica habitual en Can Barça. Con mayor o menor mecha, lo cierto es que un chispazo se convierte en una hoguera cuando el que aviva el fuego está censado en la capital.

Dicho esto, el ‘affaire Enríquez Negreira’ sigue estando en cuarentena incluso el día después de la comparecencia de Joan Laporta ante los medios. No aceptó preguntas porque aún no sabe -y, por tanto, no contesta- sobre el alcance de la lesión. O lo sabe y ha preferido hacer un prólogo en el que protagonismo no fue para el caso sino para el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. “Fobia. Nos tiene fobia. Es una obsesión. Se ha quitado la careta”, aseguró en catalán y en castellano el mandatario culé sobre Tebas, que horas antes le había pedido la dimisión si no daba las explicaciones pertinentes sobre uno de los escándalos de la temporada. Hasta qué punto puede hacerlo, es cuestionable. Que don Javier siente una animadversión hacia todo lo que sea azul y grana es una realidad. Todo ello le sirvió a Laporta para desviar el foco cuando los socios y socias del FC Barcelona lo que esperaban era una explicación desde el ‘seny’ sobre el caso que ha multiplicado los ataques habituales desde la que él denominó como “caverna mediática”. Siete minutos micrófono en mano, sin apuntes y con aparente despreocupación, Laporta cargó contra Tebas con beligerancia cuando el titular de la comparecencia debió ser otro. Seguimos igual. O peor.

Sí reconoció la relación contractual con Enríquez Negreira. Y explicó que puede documentar la colaboración con informes escritos y audiovisuales. Del por qué le duplicó el sueldo no tenemos noticias. Tampoco aclaró cuál es el motivo por el cual una empresa externa se va a encargar de investigar este asunto. ¿Quizá por que piensa que el club ha sido víctima de una estafa? Y si eso fuera así, ¿cómo es posible que se alargara tanto en el tiempo? ¿De las amenazas y prácticas casi mafiosas del que fuera vicepresidente del Comité Técnicos de Árbitros aclarará algo alguien? Mientras el presidente azulgrana ataca al de LaLiga, el Consejo Superior de Deportes y los clubs (excepto el Real Madrid, enemigo en el césped y amigo en ciertos despachos, paradojas de la vida) a través de su patronal, van a ir a por todas. Cada uno barre hacia su casa a la par que ayudan a acumular porquería en el portal culé. Para limpiar la imagen del Barça es necesario más transparencia y menos fobias. Propias y ajenas.

Lionel Messi se reencontró con sus amigos y ex compañeros, Jordi Alba y Sergio Busquets, en uno de los restaurantes de referencia de los jugadores del Barça de ayer y de hoy: Estimar. Pero no es el único. También el Gaudim es un fijo en los gustos de Xavi, Laporta y miembros de la junta directiva y La Cúpula, en la playa del Garraf, es el favorito de muchas jugadoras del Femení, del equipo de básquet y de la familia Lewansowski, que lo ha elegido para distintas celebraciones.

La firma Heura organiza un coloquio en el Sports Tomorrow Congress, en el marco del Mobile World Congress, en el que participarán Toña Lizarraga y Mireia Porta Oliva, nutricionistas del Fútbol Club Barcelona; Sari Arponen, Doctora en Ciencias Biomédicas y Álex Pirla, Head of Culinary de Heura Foods. El congreso se centrará en ampliar los límites del entrenamiento deportivo a las habilidades cognitivas y mentales para seguir avanzando y alcanzar nuevas cotas.