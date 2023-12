La rueda de prensa de Xavi Hernández, en directo

"No solo ellos. Tenemos un fútbol coral. No depende de uno o de tres. Los centrales tienen que dividir. El gol de Cancelo, le doy mérito a Koundé para darle a Gündogan y luego Pedri ver a Cancelo. Iñaki también debe atreverse. Es un juego coral y luego de definición. Los centrocampistas deben dar mucha personalidad al equipo, pero es todo el grupo"

"Viene varias veces. No es solo hoy. No tengo la sensación de que el otro día me jugaba el cargo. Estoy positivo y mentalizado. Trabajo muy a gusto. Tengo la total confianza del presidente que es el líder del proyecto y con Deco, que es el director deportivo. Tengo confianza de que puede salir muy buena temporada. No tengo la sensación de que tengo tres balas (sonríe)"

13:41

Lewandowski

"Robert es una máquina. No para de trabajar, tiene fe, finalización constante. Cada día trabajando, mejorando. Es como un robot. Entrena, entrena... Hará goles. Es Lewandowski, es nuestro mejor jugador en punta. Tenemos cero dudas. Debemos nutrirlo más. Buscarlo más. Preparar más al equipo para que pueda finalizar. Es cuestión de tiempo. Los futbolistas pasan por racha, pero hace dos partidos marcó dos goles. No me me preocupa. Me preocupa que seamos más efectivos como equipo. Es lo que hay que mejorar"