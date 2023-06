La rueda de prensa de Xavi, en directo

"Sobre todo valoro la confianza. El presidente me ofreció la renovación cuando perdimos la semifinal de la Copa del Rey con el Madrid. No habrá problemas: la renovación puede ser esta semana, la próxima la otra pero no habrá problemas. Me gustaría estar muchos años aquí".

"Me metéis en una tesitura: ¿a ver cómo lo pillo? Yo sueño mucho: me gustaría ver a grandes jugadores pero vuelvo a lo mismo: no sabemos si podemos fichar a futbolistas".

Si los que se van lo saben

"No, no he podido porque a lo mejor no podemos fichar. Y si no podemos fichar, no puedo hablar con nadie. La situación no me permite actuar, estamos en 'stand by'. Y a partir de ahí saber el escenario y actuar".