Rúben Neves gana enteros para fichar por el Barça

El club blaugrana tiene prácticamente la operación cerrada a falta del OK de Xavi Nico o Kessié interesan al equipo inglés para abaratar el coste final

El Barça va lanzando mensajes cada vez mas profundos sobre que hará falta ajustarse el cinturón en los próximos mercados de fichajes.La gran inversión realizada el verano pasado y la falta de límite salarial atan de pies y manos al club. Se va a fichar a un mediocentro y Rúben Neves, del Wolverhamtpon, gana enteros a pesar de las reticencias de Xavi.

El área deportiva del club blaugrana tiene muy avanzada la operación tanto con el club como con el jugador. Se trataría de un traspaso, pero a un coste relativamente bajo ya que el Wolverhampton aceptaría alguna rebaja si entran futbolistas blaugranas en la operación. Y le interesan y mucho jugadores como Kessié o Nico en un verano que tienen claro que deberán desprenderse de Rúben Neves, quien no ha renovado contrato.

Neves, que ya el verano pasado rechazó varias ofertas para esperar al Barça, está loco por fichar por el club blaugrana y espera el OK total a la operación, algo que no se ha producido por las dudas de Xavi. El técnico no está convencido de Neves porque le ve más como interior o doble pivote que como mediocentro por delante de la defensa.Y cree que hay mejores opciones en el mercado a pesar de que es una auténtica oportunidad.

Todo va a depender de si Xavi consigue que Busquets siga un año más y de la reconversión de De Jong como pivote por delante de la defensa. Si esto es así, Neves sí tendría encaje en una operación que a la directiva le cuadra mucho por números.