Roger Vinton: "Prefiero perder el estilo de juego que el modelo de propiedad"

Roger Vinton es el pseudónimo de un escritor que preserva su identidad real para poner el foco en su obra. Roger Vinton llevaba un tiempo escondido en sus cuarteles de invierno, primavera, verano y otoño para ejercer una de sus pasiones vitales: "Me apetecía ordenar. Todo el mundo tiene un talento en algo y el mío es ordenar”, asegura charlando frente a una taza de café, sin la voz distorsionada y sin esconder su rostro, en un céntrico hotel de Barcelona, un viernes cualquiera a primera hora de la tarde soleada y ruidosa. Vinton es un misterio para el gran público, pero sus obras son todo lo contrario, un ejercicio de transparencia absoluta.

Así ocurrió con ‘La Gran Telaraña’ (Librooks), una historia contemporánea de Catalunya explicada a través de las grandes familias del país, y así vuelve a serlo con ‘La Telaraña Azulgrana’ (Península). En esta obra monumental, cuestiona la historiografía oficial de forma exhaustiva y minuciosa, pero, sobre todo, de sus páginas, de cada una de ellas, emana un maravilloso amor irracional hacia el Barça. Roger Vinton, en definitiva, hace el amor con la historia del Barça y su libro es el fruto de esa pasión.

"¿Por qué el Barça? Pues porque tengo una obsesión y hace muchos años que me interesa la historia del Barça. Quiero explicar mi versión porque mucha cosa que se publica sobre el Barça es, o cosa muy moderna o filosofía, pero ir a archivos que no son del club y buscar cosas se ha hecho muy pocas veces a lo largo de los años".

Ya.

Hay muchos libros en los que ya ves que las cuatro cosas históricas que sacan son de otro libro. Luego sí hay gente que ha hecho esfuerzos, pero restringidos a los archivos del club.

¿Dónde ha ido usted?

A los archivos de los Ferrocarrils de la Generalitat, de la Universitat de Barcelona, de la Generalitat, al Archivo General Militar de Segovia… No me suena que, para hacer un libro sobre el Barça, lo haya hecho nadie.

Gamper sigue siendo, en el fondo, un misterio. ¿Qué ha encontrado?

Tengo una carta manuscrita de Gamper… Y un currículum donde se explica toda su carrera profesional. Y por eso dudo de las versiones oficiales. Todos los libros de historia dicen que Gamper llega a Barcelona a finales del 98, el año antes de fundarse el Barça, pero según el currículum, en noviembre del 98 entra a trabajar en ‘Crédit Lyonnais’, en el departamento de cuentas corrientes extranjeras. Si entra en noviembre, que en diciembre ya esté en Barcelona es complicado.

¿Barcelona era su ciudad de paso antes de seguir rumbo hacia el continente africano?

Bueno, yo no lo he encontrado.

Pero hubo amante florista.

Eso fue una licencia de Enric Calpena (escribió la novela de ficción basada en Hans Gamper, ‘El Gran Capità’. El nieto de Gamper se puso como una moto. ¿Qué se ha pensado diciendo que mi abuelo tenía una amante?

Su libro, más documentado no puede estar.

En mis libros no hay paja.

¿La historia del Barça está bien explicada?

Está tan simplificada, algunas cosas tan sobredimensionadas y otras tan reducidas que el resumen global es que no está demasiado bien explicada.

Gamper no tiene mucho protagonismo en su obra.

Todo lo que pasó en aquellos primeros años en el Barça nos llega explicado por un periodista, Daniel Carbó, alias ‘Correcuita’, que era un fan de Gamper. Y al principio todo el mundo creyó lo que decía, pero, mirando atrás, podría ser que hubiera exagerado algunas cosas.

Hans Gamper, fundador del Futbol Club Barcelona / SPORT

Como si solo yo hablara, por ejemplo, de Laporta.

Exacto, como si fueras la única fuente. Por ejemplo, de aquella famosa crisis de diciembre de 1908, ‘Correcuita’ dice que iban a bajar la persiana y apareció Gamper, levantó la mano y salvó el club. Si miras prensa de aquellos días no tienes la sensación de que el Barça estuviera en peligro. Había partidos programados y una actividad normal.

¿Qué más hay que reaprender?

Hay cosas que no cuadran, como lo de los ingleses fundadores.

¿Los Parsons?

Curiosamente no cogen ningún cargo directivo hasta que se junta el Barça con el Barça de los ingleses… Así que es posible que los Parsons llegasen con la segunda tanda, no en la primera.

Perdone mi ignorancia, no conocía a Peris de Vargas y es un personaje importante en la historia del club. Un militar que acaba siendo obligado a dimitir. ¿Sería el Barça distinto a lo que es hoy si hubiera seguido?

Yo creo que sí. La ruptura de 1915 es clave, es clave para que el Barça sea después catalanista. Si esto no hubiera cambiado, vete a saber qué habría pasado. Este apunte crítico del 15 cambia la historia del club. Quizás ese nuevo grupo de catalanistas se habría impuesto más adelante, pero es entonces cuando cogen el control. Antes de que Peris de Vargas se vaya ya hay conflictos lingüísticos: un grupo de socios escriben una carta en la que piden a Peris que cumpla con el acuerdo que convertía el catalán en la lengua vehicular del club. No lo estaba aplicando.

La época de los algodoneros, como así la define, estuvo marcada por los Montal. Primero el abuelo, luego el hijo, ¿el nieto cerraría el círculo?

No sé si cerraría un círculo, pero sería significativo que, en un momento de bastante descomposición del Barça como es ahora desde el punto de vista financiero, apareciera otro Montal. Como pasó en el 46 con el cambio en cierta manera de régimen. Sería curioso. Si yo fuera él no lo escondería, sino que haría gala de ello. Y sospecho que tiene la intención de hacerlo, explicar qué hicieron los Montal por el Barça.

"Si yo fuera Joan Camprubí, haría gala de ser un Montal, sus mandatos fueron trascendentes" Roger Vinton

¿Qué hicieron?

Los Montal tienen de simbólico que uno es el primer algodonero y su hijo es el último, es el cierre de este círculo de poder de más de treinta años. Todos tienen mandatos importantes, mucho. El Barça, después de la guerra, está colonizado por el Estado, que es quien pone a los presidentes. Y el pimero que no viene impuesto es Montal. En su mandato se compran los terrenos para construir el Camp Nou, ficha a Kubala. Es un mandato transcendente.

¿Y su hijo?

Le coge también el cambio de régimen, que es del final del franquismo hasta diciembre del 77, que ya se ha aprobado la Constitución. Si su padre fichó a Kubala, él ficha a Cruyff. Y una segunda cosa, creo que hace muchos esfuerzos para recatalanizar el club después de la dictadura.

Un Núñez sobrevalorado

En unas elecciones Montal-Núñez, ¿quién habría ganado?

Es que la victoria de Núñez es bastante de rebote, rocambolesca, pasan muchas cosas.

Casals, Sagi, Casaus..

Víctor Sagi, que es quien más firmas recogió, se retira… Si se retira el favorito… En el libro explico que explicó que fue porque había una atomización de las preferencias del socio, que saldría un presidente debilitado. Todo el mundo explica que le hicieron chantaje, que se supone que hay unas imágenes…. Yo no conozco a nadie que las viera. El argumento de la atomización es un poco débil, pero asegurar que le hicieron chantaje no puedo hacerlo. No tengo pruebas.

¿El PP ha tenido más presencia en el Barça que CiU?

Con Núñez había gente cercana al PP, el mismo Gaspart. Era muy evidente. Y Convergencia hizo muchos intentos, pero no logró entrar nunca. Para mí la época de Núñez es de descatalanización del club.

¿Por qué?

Cuando hace su campaña, uno de sus dos eslóganes es ‘Per un Barça triomfant’. Viene a decir que nos dejemos de política y pasemos a tener éxitos deportivos. Claro, quien tenga esta visión del club…

Como Florentino, que saca la bandera española de la camiseta.

Sí, sí, pero en el caso de Núñez me parece como mínimo desconocer la historia del Barça o incluso traicionar la historia del Barça. Lo quiso hacer así porque no vino de ningún entorno catalanista.

¿Lo logró?

En gran medida, sí. Porque el catalanismo que quedó en esa época era muy folclórico, no de reivindicación real de la causa. Y acuso a Núñez de que dijo que había que dejarnos de política y triunfar en el deporte, pero no lo hace. Los primeros diez años son un absoluto desastre. Tuvo, en diez años, más de diez entrenadores. Aquí no había ninguna hoja de ruta. Era la improvisación absoluta. Y también cambiaba las parejas de extranjeros cada año.

"La época de Núñez es de descatalanización del club, solo quedó la parte folclórica" Roger Vinton

¿Está sobrevalorado?

Como buen gestor me parece sobrevalorado.

¿Pero no destacaba en eso?

El conocimiento que tiene el socio del club es a base de un tópico de cada época: Núñez era un gran gestor, Kubala construyó el campo de Les Corts, a Gamper hay que santificarlo… Ideas muy básicas que me gusta ponerlas en duda. El año 88, cuando renueva a todo el equopo tras el motín del Hesperia, el Barça se salva por el contrato de derechos de imagen de TV3. No era una gestión tan mágica como dicen. He llegado a escuchar que Núñez se inventó los derechos de imagen. Ya existían, aunque es cierto que negoció muy duro, aunque no me gustó su forma de hacerlo porque hay partidos de aquella época que no tenían imágenes porque no dejaba entrar a las cámaras. Auto dañarte no es buena forma de negociar.

Como cerrar Barça TV.

Sí, sí, sí. Hay medidas que te acaban dañando a ti.

Roger Vinton (pseudónimo) ilustra sus obras con esta imagen / SPORT

El régimen del 2003

Tras Núñez llega el régimen del 2003. Pero no es lo mismo Laporta que Rosell, ni Sandro que Bartomeu…

Es una época de muchos matices y altibajos. Aunque la matriz sea 2003, han pasado muchas cosas. Si pones la lupa, en el primer mandato de Laporta hay muchos ciclos. Una cosa es 2003-2006, otra de 2006 a 2008 y otra 2008-2010. A mí me cuesta mucho resumirlo. Es muy difícil resumir, no solo la etapa de Laporta, sino toda esta época con un adjetivo. Porque hubo muchos altibajos.

Incluso hubo quien pasó dos años en la cárcel, como Sandro Rosell, por ser presidente del Barça.

Esto lo hablé con él para hacer el libro. Porque no estoy al cien por cien de acuerdo con lo que defiende. Estoy seguro de que la ‘Operación Catalunya’ le afectó por varias cosas, como el Concierto de la Libertad, la Via Catalana… Me dijo: ‘añade otra cosa: las cuatro barras en la camiseta, que esto molestó mucho en Madrid’. Estoy de acuerdo que todo esto hizo grande la pelota, pero la chispa inicial que le lleva a prisión es Estados Unidos. Estoy convencido.

¿El FBI?

En el mundo de los servicios de inteligencia y espías lo más normal es no entender nada. Nunca sabes quién dice la verdad y quién miente. Y aquí me preocupa creer tanto lo que dice Villarejo. ¡Ojo! Es un espía y está acostumbrado a mentir. Los servicios de inteligencia generan caos, pero es evidente que lo de Qatar no gustó nada en Estados Unidos. Que un tío de Nike conspirase contra ellos... Y que lo tuvieran en una lista de personas de interés… Sandro dice que lo quitaron de esta lista bastante antes de ir a prisión, pero yo no lo tengo tan claro. El peso de los americanos en su prisión no podemos menospreciarlo.

Ya.

Y los españoles contentos, claro, porque lo tenían etiquetado como catalanista. Cuando interviene toda esta gente hay mucha confusión y no puedes creer nada. Eso me decía Sandro. Bueno, quizá tiene razón o no. Porque hay una cosa que son los movimientos oficiales y otros que son los subterráneos y por eso yo mantengo la teoría que los americanos…

¿El Barça está hoy en peligro?

En la parte deportiva siempre tiraremos adelante. Si no, sacaremos gente de La Masia, esto no es preocupante, me preocupa mucho más la parte financiera y de solvencia del club. Le he dicho a algunos directivos que vale, podéis decirme y jurarme que el Barça no será SA, pero el problema es que no está en vuestras manos. Cuando debes 3.000 millones de euros, estás en manos de otra gente. Esto es lo que me preocupa. ¿Hay riesgo de SA? Sí. ¿Quiero una SA? No. ¿Es la solución a algo? No.

"Decir que el modelo del Bayern es un modelo híbrido, es una estrategia para engañar a la gente" Roger Vinton

Está en peligro.

Tenemos todas las sociedades que quieras que han petado por mala gestión. Y cotizadas en bolsa. Abengoa, Pescanova… Empresas cotizadas en bolsa. En los clubs, que no cotizan, hay menos control. Hay un alto riesgo de ser SA, por la situación patrimonial y porque hay personas que tienen intereses. Jaume Roures lleva tiempo haciendo campaña a favor de la SA y, a través de una cosa, que me cabrea mucho, que es engañar a la gente a través del modelo Bayern. El modelo Bayern no es un modelo híbrido, ni mixto ni nada, es una SA con todas las de la ley. Lo único que ocurre es que, circunstancialmente, el club tiene un 70% de las acciones, pero podría tener un 30%.

Claro.

Segunda cosa que lo hace inviable. Si miras cuando entró Adidas, Allianz y Audi… Fue hace 25 años prácticamente, cuando el fútbol no se había inflado tanto y pagaron un importe de 40 millones, no mucho más. Si el Barça hace esto ahora, tiene que pedir a alguien que meta 1.000 o 2.000 millones. Y un tío que ponga 2.000 millones querrá mandar, no se quedará con un 25%. Es que yo no hablaría más del Bayern, es inaplicable y es una estrategia para engañar a la gente.

La SA acabaría con el Barça que narra en su libro.

Si pasa a ser de un tío de Qatar, no tengo tan claro que esto siga siendo el Barça. Una de las cosas que define el ADN Barça es su modelo de propiedad, pero no el único, también su vinculación con el catalanismo, la potenciación de la cantera, su uso como algo prioritario, un estilo de juego determinado, que está documentado desde los años diez, veinte… este estilo de combinación, poco juego individual, el pase…

Roger Vinton (pseudónimo), junto a su libro 'La telaraña azulgrana' / SPORT

¿Qué porcentaje del ADN Barça es el modelo de propiedad?

Nunca lo he pensado, me gustaría pensar que todos pesan por igual, pero el modelo de propiedad sería más trágico, prefiero perder el estilo de juego que el modelo de propiedad.

Ya tengo titular.

Sí, porque lo del estilo de juego es una cosa más difusa. Ahora lo tenemos muy claro porque ha estado Guardiola, pero en los setenta no jugábamos así, ni en los cincuenta… El único nexo de unión es el juego de combinación, que esto lo encuentras ya en los años diez y veinte. Esto es mucho más flexible y etéreo, pero el modelo de propiedad es más sagrado que el estilo de juego.

Imagino a Al-Khelaïfi presidiendo el Barça y me entran escalofríos.

La gente tiene que tener muy claro que esto puede pasar. Y el dinero no está en todos lados, están en sitios determinados. Están en el petróleo, en Estados Unidos, en Asia… Alguno de estos sería el propietario. Entro en pánico cuando lo pienso.

El Barça es una pasión irracional

El libro desprende amor por el Barça.

Es un misterio que el Barça sea capaz de provocar estas emociones y lo sientas como propio. Pero sí he aprendido con los años que hay muchas maneras de ser del Barça y todo el mundo tiene derecho a sentirlo como a él le parezca. Yo lo hago de una manera y, seguramente, habrá gente que no tenga nada que ver conmigo y se sientan tan culés como yo. ¿Por qué lo queremos? Es un misterio, son emociones, pero hay muchas maneras de serlo.

Imagen de la afición azulgrana durante el partido en el Parque de los Príncipes / Valentí Enrich

¿Cuál es el hilo conductor?

En el fondo, todo el mundo en su vida deja un espacio para las cosas irracionales. Y el Barça es irracional. Si lo piensas bien, tendrías que ir cada año con el ganador. ¿Por qué sufro? ¿Por qué no duermo esta noche? Es una pasada. Ahora se dice menos, pero antes se decía que si el Barça perdía no cenabas. ¡Es que esto responde a una realidad! Cuantas veces te han amargado el día. O levantarte por la mañana, abrir los ojos y pensar que ayer palmamos en Atocha.

Claro.

Me cabreo mucho con esta gente que, sobre todo cuando era más joven y mi barcelonismo era más expansivo porque hacía muchos desplazamientos, que me decía ‘¿qué más te da? ¿Si tú no ganas nada? Esto me cabrea mucho porque implica que no podemos tener sentimientos. Implica que solo podemos alegrarnos por cosas que nos dan dinero. Es muy lamentable. Quiero alegrarme por cosas etéreas y poder abrazarme en Canaletes a un tío con el que no tengo nada que ver y al que odiaría en condiciones normales. Esto es fantástico. Y luego, cuando viajas, ves que fuera también ven al Barça como algo especial. Las cantidades de camisetas que ves del Barça. Una de las cosas que más me han impactado como aficionado fue la semifinal contra el Porto del 94 en el Camp Nou, el 3-0. Yo bajaba la grada por las escaleras interiores y había una separación, una reja metálica donde estaba la afición del Porto. Y los del Porto, a través de la reja, todos pasaban bufandas del Porto, muchísimas manos para intercambiar la bufanda. Verles ahí agitando los brazos me impresionó.

"Estamos contaminados por el nacional-madridismo y una de sus virtudes es no reconocer una derrota" Roger Vinton

Normal.

También recuerdo la final histórica de 2011 en Wembley ante el Manchester United. Yo estaba en Londres, pero no fui al partido, lo vi en un pub muy grande, en Piccadilly Circus. La planta de abajo era de culés y la planta de arriba de ingleses. Pantallas gigantes, música… Cuando acaba el partido, teníamos que salir por dónde estaban los ingleses. Pues nos recibieron aplaudiéndonos. Nos hicieron el pasillo. Fue acojonante, impresionante.

Esto aquí dudo que pasara.

Aquí estamos contaminados por el nacional-madridismo y uno de sus valores es no reconocer nunca una derrota. Ver que fuera hay deportividad es maravilloso.