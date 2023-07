Rafa Yuste: "Los contratos de antes no van a darse nunca más"

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona cree que en el pasado se gobernó con irresponsabilidad Aventura pronto buenas noticias con las inscripciones de jugadores y en renovaciones como las de Balde, Lamine Yamal y Xavi

Rafa Yuste, vicepresidente primero del FC Barcelona, es la máxima autoridad a nivel directivo, tras el presidente Joan Laporta, en materia deportiva. SPORT ha podido charlar con él en Los Ángeles sobre la construcción de la plantilla de la presente temporada, los retos del equipo de Xavi

La gira no ha empezado bien con la suspensión del partido contra la Juventus.

Un susto importante, un contratiempo. El virus afectó a muchos jugadores y no quisimos correr más riesgos porque había futbolistas para jugar pero con pocos entrenamientos. Por suerte, casi todo el mundo está ya bien y podremos jugar contra el Arsenal.

¿Qué le ha significado al Barça la suspensión a nivel económico?

Decir ahora una cifra no sería exacta, no estaría bien, pues tenemos una serie de seguros que amparan estas causas de fuerza mayor, como estas enfermedades. Veremos cómo acaba, hay muy buena relación también con la Juve y con la entidad que organiza esta competición esta pretemporada y esperemos que sean las mínimas mermas posibles.

El martes nos despertamos en Los Ángeles con una portada de L'Equipe que decía que el Barça se iba a reunir con el PSG por Mbappé. ¿Tiene posibilidades el Barça de fichar a Mbappé?

Nosotros no vamos a alimentar rumores como este que me acaba de decir. Nada más que comentar.

¿Qué valoración hace el vicepresidente deportivo de los tres fichajes realizados?

Son tres personas con un denominador común, son gente muy humilde. Me ha sorprendido muchísimo Gündogan, todo un capitán del Manchester City que quería venir al Barça y que lo ha hecho con una humildad increíble. Se está ganando a toda la plantilla por esta humildad. Con un Oriol Romeu que yo personalmente me siento muy satisfecho y muy ilusionado de su vuelta porque llegó al Barça con trece años en nuestro primer mandato. Tiene ese ADN Barça que tanto necesitamos, un mediocampo que hable catalán también es importante y sobre todo tiene una parte de guerrero que nos da pie a tener un medio de campo muy competitivo. Iñigo es otro jugador con una personalidad muy grande y con una enorme capacidad de ir a por todo. Nos da un plus de excelencia a esta línea defensiva que el año pasado fue primordial para ganar el título de la Liga.

Hablaba de Oriol Romeu, ¿qué ha pasado con el Girona?

Con el Girona llegamos a un acuerdo. Lo que ha pasado aquí es que, para mí, el alcalde de Girona no ha estado a la altura de lo que tiene que ser un alcalde de una ciudad tan querida por tantos barceloneses. Nada más, a veces la gente dice frases que seguro que no piensan y luego estoy seguro que las rectificaría, pero la relación entre el Barça y el Girona es muy muy buena.

Aunque falta mucho para cerrar el mercado, ¿qué valoración hace de la plantilla en estos momentos?

El mercado nunca se cierra en un club como el Barça. De momento, tenemos un equipo aún más reforzado de lo que podíamos esperar gracias al trabajo que se ha hecho desde la dirección deportiva, respaldado por la junta y el presidente. Tenemos tres enormes jugadores nuevos que van a dar este plus más de excelencia al equipo, estoy convencido.

El presidente Laporta decía hace poco que todavía faltaban un lateral derecho y un medio. ¿Se va a intentar darle a Xavi eso que quiere?

Quizás falten estos jugadores. Desde que Xavi llegó le hemos intentado dar todo lo que él y su cuerpo técnico ha querido, poco a poco se ha ido completando este perfil de equipo que Xavi tanto nos ha pedido. Ha costado muchísimo, sabéis que el Barça viene de un punto de, yo diría, muerte súbita o muerte crítica hace dos años y medio. El Barça estaba tocado de muerte. Hemos sabido enderezar este rumbo que tenía al barco totalmente hundido.

Mateu Alemany se iba y al final se quedó.

Una gran noticia. Es un profesional enorme. Cuando estás en un club como el Barça, estás en una ciudad como Barcelona, estás con los compañeros de viaje como todos los ejecutivos, los directivos y el presidente, quizás piensas que te va a faltar todo esto. Muy contento porque es un amigo.

¿Y la llegada de Deco qué representa para la dirección deportiva?

Supone volver a darle músculo a lo que es el estamento. Tener a alguien que sepa estar con el entrenador, que sepa entender a los jugadores. Qué mejor que Deco que ha ganado una Copa de Europa con el club, que ha estado años en el Barça, que sabe cómo es este entorno tan difícil del club y que sabe mucho de fútbol. Y que tiene experiencia como agente. Va a dar en el aspecto técnico mucho músculo a este estamento deportivo. Y la relación que tiene con Mateu es extraordinaria.

¿Cómo está la operación salida?

Estamos trabajando en ello porque es necesario que salgan jugadores, sobre todo los que no cuentan para el entrenador.

¿Qué a algunos jugadores les cueste tanto salir es por culpa de los contratos heredados?

Ha habido contratos que realmente para mí han sido irresponsables. Hemos hecho un punto y aparte a contratos que nunca más van a volver a darse en el club, nunca más. Y el jugador no tiene ninguna culpa de que ejecutivos, presidentes... los hiciesen. Nuestra primera prioridad es que el club sea de los socios y para ello tenemos que velar por la economía del club. Se está viendo con los contratos que estamos haciendo.

¿Cómo están las inscripciones?

Estamos trabajando en ello. Presentamos un plan de viabilidad a la Liga, lo estamos trabajando y creo que en breve podremos anunciar que no habrá ningún problema para que los máximos jugadores estén inscritos. Dentro de muy poco habrán buenas noticias.

¿Faltará alguna cosa más? ¿Ventas? ¿Algún ingreso?

Falta un poco de todo, pero creo que en breve podremos anunciar que hemos vuelto a dar una vuelta más de tuerca para que este plan de viabilidad, este plan económico, este plan deportivo tenga todo el futuro garantizado.

¿Hace falta una gran venta?

No hace falta ninguna gran venta, sino tener este plan de equilibrio que nos marca la Liga, tener 'Fair Play'. Estamos luchando para conseguirlo. Hemos rebajado la masa salarial en casi 200 millones de euros, trabajando muy duro, hablando con los futbolistas, con el entorno, tratando de explicarles la cruda realidad de lo que está pasando en el club. Vuelvo a repetir que venimos de un club tocado de muerte, que no tenía pulso. Gracias al presidente y a la junta directiva se ha conseguido, con las palancas, tener bastante más músculo financiero para volver a tener una plantilla como la que tenemos hoy.

¿Cómo es la relación con la Liga en estos momentos?

Ha mejorado muchísimo porque somos compañeros de viaje. Nuestro presidente y el señor Tebas tienen una relación de hace años muy cordial. Siempre, por supuesto, hay sus tiras y aflojas, pero ante todo impera la cordialidad.

Balde ha dicho que su renovacion está muy cerca. ¿Cómo está la renovación de Balde y también la de Lamine Yamal?

Con los dos estamos hablando y esperamos también dentro de poco daros buenas noticias respecto a los dos.

¿Y la de Dembélé?

Parece la historia interminable. Cada año nos ha pasado igual. Dembélé le gusta muchísimo a Xavi y es un proceso que es más lento que otros. Espero que acabemos en un buen entendimiento por las dos partes.

La de Xavi también está pendiente, pero el presidente ha dicho que tiene máxima confianza en él. ¿Confía que en poco tiempo también se pueda llegar a un acuerdo con el técnico?

Absolutamente. Lo que nos ha pedido Xavi es que primero acabemos con las inscripciones de los jugadores del primer equipo. Xavi, que es un hombre de club, sabe lo que es más importante. Está muy agradecido del esfuerzo que está haciendo el presidente y la junta. Sabe perfectamente de las dificultades económicas a las que nos enfrentamos y ha dicho que con calma lo hablaremos y segurísimo que nos entenderemos. Pero lo primero ahora es centrarnos en los jugadores.

¿Qué pasó con Messi? ¿Por qué no pudo venir Messi?

Porque al final Miami ha sido una opción mejor para él y su familia, quizás también por la presión que invoca estar en un club como el Barça. Yo lo respeto muchísimo, quiero muchísimo a Messi y a su familia y respeto su decisión. Le deseo mucha suerte, nada más.

¿Con esta plantilla a qué debe aspirar el Barça esta temporada, a revalidar el título de Liga y algo más?

Es una buena apreciación. A manifestarnos como el club hegemónico que vuelve a ganar otra vez la Liga. La Liga es un título muy difícil de conseguir. Es el campeonato de la regularidad. Y la española es una Liga muy dura, muy larga. No voy a dar un titular de lo que vamos a ganar o no. Me gustaría repetir el título de Liga. Me gustaría que el equipo se vaya haciendo, como nos pasó en el año 2003-2005, 2006-2008-2009, y que poco a poco se vaya consolidando. Pero como prioridad, al menos para mí, es esta hegemonía de la Liga.

¿Cree que el Barça está en disposición este año ya, no digo de ganar, sino de luchar por la Champions?

Como socio, como culé, por supuesto que siempre quieres ganarlo todo, pero hay que tener prudencia, hay que saber recordar de dónde venimos y pensar que para ganar también hay condicionantes, como las lesiones, que nos tienen que respetar. El año pasado lo vimos. Tuvimos una dificultad extrema en la Champions porque nuestra base defensiva se quebró y esto resultó un punto de inflexión negativo para el equipo. Poco a poco, soy un ganador nato, pero prefiero tener los pies en el suelo y dar este mensaje a la afición de que vamos a consolidar este proyecto. Desde aquí agradezco a la afición el apoyo que nos han dado este año, que ha sido fundamental y les digo que piensen que en Montjuïc los vamos a necesitar. Sé que ahora esto cuesta, pero que cuando vean poco a poco a este equipo, van a venir. Estoy convencido. La afición nunca deja solo al equipo.

¿Cree que el equipo llevará a la gente a Montjuïc?

El año pasado batimos récords de asistencia y no fue por casualidad. La gente está ilusionada con Xavi, con el equipo y ahora viendo estos jugadores que se han incorporado estoy aún más convencido de que no van a dejar nunca solo al equipo.

¿Cómo está el tema de la Superliga después del abandono de la Juventus?

Estamos esperando la sentencia, pero el Barça está igual. Pensamos lo mismo. Apostamos por la Superliga y también porque mejoren las relaciones con la UEFA.

¿Le ha hecho mucho daño al Barça el 'Caso Negreira'?

Nos ha perjudicado por la imagen y la repercusión de una noticia no demostrada y con la que nos han querido hacer daño. Pero el Barça es muy fuerte. Nadie podrá nunca con este club.

Entonces está seguro de que no habrá sanción.

Yo estoy seguro de que no hemos hecho nada malo. Por lo tanto, estoy muy tranquilo. Duermo con la conciencia tranquila.